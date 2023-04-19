Что делать Украине в случае допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям

Редактор рубрики "Спорт Телеграф" Андрей Синявский предложил способы, как противодействовать участию российских и белорусских атлетов на международных турнирах

То, чего давно опасались в Украине, произошло. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить представителей стран-агрессоров к международным соревнованиям вопреки морали и здравому смыслу. И все циничные заверения МОК о том, что речь идет о нейтральном статусе спортсменов, выглядят неубедительно, поскольку все будут прекрасно знать, из какой страны тот или иной "нейтральный" атлет.

Единственное, что в такой ситуации на руку Украине может сыграть то, что в рф отрицательно отнеслись к условиям МОК, по которым их спортсмены не могут участвовать в международных турнирах, если они активно поддерживают войну и/или являются военнослужащими.

Тем не менее, скорее всего, россия воспользуется такой возможностью и сделает так, чтобы ее атлеты все же соревновались. В конце концов, им можно дать указание никак не высказываться о войне и уволить из армии задним числом по примеру приснопамятных "ихтамнетов".

Украинское правительство отреагировало неадекватно

В такой ситуации реакция украинского правительства на скандальное решение МОК — бойкот турниров, где будут участвовать россияне и белорусы — выглядит неадекватной. Ведь мало того, что это выстрел самому себе в ногу, когда представители стран-агрессоров будут соревноваться, в отличие от украинцев. Самое главное — то, что тем самым в Украине есть риск фактического уничтожения целых видов спорта, как то фехтование, гимнастика, зимние дисциплины и другие.

Причиной случившегося главным образом стала неверная стратегия со стороны государства. В то время, как министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт проявил свою несостоятельность, когда публично никак не реагировал на сигналы о готовящемся решении МОК (что наводит на подозрения о его пассивности и в непубличной сфере), государству стоило пойти прежде всего политическим путем.

На самом деле спорт — это всегда политика, что бы ни говорили люди, пытающиеся скрыться от ответственности за свою позицию, и действия рф по созданию государственной программы допинга, подкуп ею спортивных организаций и функционеров, лишь подтверждают это. Поэтому в процесс с самого начала должна была включиться украинская власть на самом высоком уровне. Впрочем, еще не поздно сделать это сейчас.

Какие шаги нужно предпринять Украине

Итак, что может сделать Украина, если российских и белорусских допустят к соревнованиям?

Во-первых, необходимо на уровне СНБО принять план, цель которого — исключить спортсменов этих стран из международных турниров, ради чего нужно одновременно мобилизовать силы самых разных ведомств государства — как политических, так и спортивных.

Во-вторых, согласно этому плану, следует создать специальный департамент в спецслужбах, который мог бы заниматься демонстрацией невозможности участия россиян и белорусов на международных стартах.

Это включает как сбор их заявлений в поддержку войны против Украины, вплоть до непубличных, так и возможных ксенофобских, расистских и других высказываний, что их дискредитируют. Словом, все их слова и действия, которые помогут убедить международное сообщество, федерации и МОК исключить их из турниров, нужно тщательно собирать и создавать соответствующую базу.

В-третьих, украинским чиновникам необходимо организовывать слив соответствующей информации о таких спортсменах в ведущие мировые СМИ и соцсети, после чего атлеты из других стран, а также функционеры федераций уже будут вынуждены действовать.

В-четвертых, в состав украинских спортивных делегаций на каждом турнире, где участвуют наши атлеты, нужно включать представителей спецслужб, которые, не переходя красные линии, устраивали бы провокации против российских и белорусских спортсменов с тем, чтобы те выдали свою позицию в поддержку войны рф против Украины, после чего с помощью скрытых средств могли бы записать это на видео или аудио.

Не стоит сомневаться, зная интеллект большинства этих людей, они обязательно где-нибудь проговорятся. Более того, некоторые из них могут пойти и на применение физической силы, не выдержав такого давления. Затем уже с полученными свидетельствами нужно апеллировать к руководству спортивного и международного сообщества. Опять-таки, все это важно делать, не нарушая никаких спортивных правил и законов, чтобы самим не нарваться на санкции.

Наконец, в-пятых, необходимо мобилизовать украинцев за границей во время всевозможных соревнований для того, чтобы они устраивали масштабные протесты против участия россиян и белорусов непосредственно на турнирах, а также создавали для них максимально некомфортные условия во время их выступлений. Полезно даже делать это ночью у гостиниц, где те располагаются, чтобы им не удавалось нормально восстановиться.

Украина в любом случае добьется успеха в случае системной работы

Таким образом, систематически и последовательно Украина имеет хорошие возможности достичь своих целей. В конечном итоге, организаторы соревнований, лидеры ведущих государств, спонсоры и общественность должны будут осознать, что ради безопасности и здоровой атмосферы во время спортивных мероприятий следует исключить россиян и белорусов. Более того, есть шанс, что и сами страны-агрессоры убедятся, что в такой обстановке для них нет смысла отправлять спортсменов на международные турниры.

И даже если все эти действия не достигнут цели, российским и белорусским атлетам в таких обстоятельствах будет сложно фокусироваться на соревнованиях, из-за чего стоит рассчитывать на их провал во время тех или иных выступлений.

Словом, украинской власти в целом, президенту, спецслужбам и дипломатам необходимо решиться на системную работу с применением ассиметричных методов, что обязательно принесет свои плоды. Но прежде чем даже говорить об этом, сперва нужно хотя бы поменять министра спорта.