Впервые в истории: украинка стала четырехкратной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Спортсменка добилась исторического успеха

В пятницу, 21 апреля, на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике триумфовала украинка Ирина Деха. Накануне подобный успех покорился еще одной представительнице сборной Украины Камиле Конотоп.

Для Дехи эта победа стала четвертой в карьере на Евро, что является лучшим результатом в истории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Украины в Facebook.

Ирина стала абсолютной чемпионкой Европы в весовой категории до 81 кг. Она подняла 123 кг в рывке, 135 кг — в толчке и 258 кг — по сумме двоеборья. Ранее украинка побеждала на чемпионатах Европы в 2016, 2021 и 2022 годах.

"Поздравляем Ирину и ее тренеров с феноменальным результатом! Также стоит отметить, что впервые в истории тяжелой атлетики за время независимой Украины у нас четырехкратная чемпионка Европы!" — поздравили Ирину в Федерации.

Напомним, чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Ереване (Армения). На церемонии открытия турнира произошел громкий международный скандал. А в первый соревновательный день одна из спортсменок потеряла сознания после неудачной попытки.