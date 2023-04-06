"Сними, пока я его не сбил": мужчина требовал убрать флаг Украины из магазина в Николаевской области (видео)

Действия мужчины вызвали немалое возмущение у местных

В Украине произошел очередной инцидент с государственным флагом. Правда, на этот раз его не повредили, как это произошло в Ровенской области, а просто просили снять.

Как сообщает "New Voice", событие произошло в селе Прибужаны Вознесенского района. Мужчина устроил скандал возле местного сельского магазина. Очевидцы сняли действия мужчины на камеру. Видео сейчас публикуют в соцсетях.

Прибужаны

Герой ролика пытается доказать людям, что желто-синий флаг можно вывешивать только на государственных учреждениях. Сначала он зашел в магазин и стал призывать "снять флаг и не позориться". Потом потребовал снять флаг: "Я тебе говорю, сними "нах*й" флаг, пока я его не сбил", — сказал он в магазине.

Затем на место пришел, мужчина, который представился владельцем магазина и начал агрессивно спрашивать у мужчины, чего он хочет и какое он имеет дело до флага на магазине. "Ибо ты его заработал, что ты его вывешиваешь?", – повторил незнакомец.

Это вызвало негодование присутствующих. "Покажите закон, что нельзя вешать флаг!", - заявили люди, которые предположили, что мужчина является одним из поклонников "русского мира".

В итоге мужчина не смог аргументировать, почему со здания магазина нужно снять флаг. Посетиель и дальше продолжал говорить о госструктуре.

Напомним, ранее нардеп Николай Тищенко набросился на начальника госпредприятия из-за поврежденного флага Украины. Возмущение пользователей сети вызвало состояние государственного символа, а также сами действия Тищенко, которого обвинили в пиаре.

Тем временем недавно на боксерском турнире в Литве произошел скандал. Украинский спортсмен вышел на пьедестал с флагом Украины. Однако его отобрали.