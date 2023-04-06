"Зніми, поки я його не збив": чоловік вимагав прибрати прапор України з магазину на Миколаївщині (відео)

Дії чоловіка викликали чимале обурення у місцевих

В Україні стався черговий інцидент із державним прапором. Щоправда, цього разу його не пошкодили, як це сталося на Рівненщині, а просто просили зняти.

Як повідомляє "New Voice", подія сталася у селі Прибужани Вознесенськоого району. Чоловік зчинив скандал біля місцевого сільського магазину. Очевидці зняли дії чоловіка на камеру. Відео нині публікують у соцмережах.

Герой ролика намагається довести людям, що жовто-синій прапор можна вивішувати лише на державних установах. Спершу він зайшов у магазин і почав закликати "зняти прапор і не ганьбитися". Потім почав вимагати зняти прапор: "Я тобі кажу, зніми "нах*й" прапор, поки я його не збив", — сказав він у магазині.

Потім на місце прийшов, чоловік, який назвався власником магазину і почав агресивно запитувати у чоловіка, чого він хоче і яке він має діло до прапора на магазині. "Бо ти його заробив, що ти його вивішуєш?", — повторив незнайомець.

Це викликало обурення присутніх. "Покажіть закон, що не можна вішати прапор!", — заявили люди, які припустили, що чоловік є одним із прихильників "русского міра".

У підсумку, чоловік не зміг аргументувати, чому з будівлі магазину потрібно зняти прапор. Лише далі продовжував говорити про держструктуру.

Нагадаємо, раніше нардеп Микола Тищенко накинувся на начальника держпідприємства через занедбаний прапор України. Обурення користувачів мережі викликав стан державного символу, а також самі дії Тищенка, якого звинуватили у піарі.

Тим часом нещодавно на боксерському турнірі у Литві стався скандал. Український спортсмен вийшов на п'єдестал із прапором України. Однак його відібрали.