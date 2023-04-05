Тищенко накинувся на чиновника через порваний прапор України — і отримав від коментаторів у соцмережі (відео)

Тищенко вимагає звільнити чиновника

Не минуло й тижня після гучного повернення скандального нардепа Миколи Тищенка в українське інфополе, як навколо нього вже спалахує чергова гучний скандал. Виконуючи обов’язки голови ТСК з питань ефективності Держагентства лісових ресурсів, він накинувся на чиновника через прапор України. Мережа звинувачує Тищенка у піарі, а директора підприємства вимагають звільнити.

Як нардеп розповів на своїй сторінці у Facebook, прибувши з перевіркою на Житомирщину, він вирішив записати відео про те, як його обурила ситуація на одному з підприємств.

Нардеп продемонстрував своїм підписникам, як директор цього ДП ставиться до державного прапора.

На опублікованих кадрах справді можна побачити, що один із головних символів нашої країни перебуває у жалюгідному стані. Саме за це нардеп накинувся на чиновників і наполягає на їхньому звільненні.

"Е* твою, господи, подивіться, що з прапором. Слухайте, ну я вже втомився, ну ганьба. Житомирщино, що це таке? Що це з нашим державним прапором. Наші бійці за його життя віддають. Ну ви що подуріли? Негайно пишіть заяву на звільнення!", – каже Тищенко, звертаючись до керівництва підприємства.

У коментарях під відео громадяни були обурені недбальством чиновників і вимагають звільнити їх.

Проте слід зазначити, що більшість коментаторів звернули увагу зовсім на інше — самого Миколу Тищенка, звинувачуючи його в піарі.

Раніше ми писали про те, що "Телеграф" вирішив розібратися, куди зник Микола Тищенко після жартів "кварталу".

Також ми повідомляли, що Тищенко знайшов "винних" у скандалі з Таїландом.