Тищенко набросился на чиновника из-за порванного флага Украины - и получил от комментаторов в соцсети (видео)

Тищенко требует уволить чиновника

Не прошло и недели после громкого возвращения скандального нардепа Николая Тищенко в украинское инфополе, как вокруг него уже разгорается очередная громкая ситуация. Исполняя обязанности главы ВСК по вопросам эффективности Госагентства лесных ресурсов он набросился на чиновника из-за флага Украины. Сеть обвиняет Тищенко в пиаре, а директора предприятия требуют уволить.

Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Прибыв с проверкой на Житомирщину Тищенко решил записать видео о том, как его возмутила ситуация на одном из предприятий. Нардеп продемонстрировал своим подписчикам, как директор этого ГП относится к государственному флагу.

На опубликованных кадрах действительно можно увидеть, что один из главных символов нашей страны находится в плачевном состоянии. Именно за это нардеп набросился на чиновников и настаивает на их увольнении.

"Ё* твою, господи, посмотрите, что с флагом. Слушайте, ну я уже устал, ну позор. Житомирщина, что это такое? Что это с нашим государственным флагом. Наши бойцы за него жизни отдают. Ну вы что подурели? Немедленно пишите заявление на увольнение!", — говорит Тищенко, обращаясь к руководству предприятия.

В комментариях под видео граждане были возмущены поведением чиновников и требуют уволить их.

Однако, следует отметить, что большинство комментаторов обратили внимание совсем на другое — самого Николая Тищенко, обвиняя его в пиаре.

Ранее мы писали о том, что "Телеграф" решил разобраться куда исчез Николай Тищенко после шуток "квартала".

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