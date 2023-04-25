"Я доця військового!": у Запоріжжі дівчина вкрала прапори України (відео)

Дівчина вирішила забрати синій і жовтий прапор

У Запоріжжі дівчина зняла з флагштока два прапори з державною символікою на центральному проспекті. Подія відбулася вночі, а відео зняла подруга.

Пізніше його опублікували в мережі, що викликало хвилю обурення. Як повідомляє видання "Забор", флагшток розташований поруч із пам’ятником Голодомору. Білява дівчина з цигаркою перебігає дорогу та забирає собі з меморіального флагштока два прапори — жовтий і синій.

Її подруга вражена витівкою. Однак хуліганка каже, що вона врешті решт "доця військового". А прапори хоче забрати додому. Їх вона заховала від машини за бордюр.

Підозрюють, що події розгорталися незадовго до комендантської години, оскільки вулиці досить пусті. Соцмережі порушниці вже встановили. В Instagram вона підписана, яка "Lizzka_lizzka", але сторінку свою вже повністю почистила.

Користувачі соцмереж переважно обурені такою витівкою дівчини. Нарікають на тому, що в центрі міста не було патрулів поліції, які б могли запобігти хуліганству. Але частина коментаторів захищає дівчину, мовляв, нічого поганого вона з прапором не робила, лише забрала собі додому.

Нагадаємо, що на Рівненщині невідомі пошкодили могилу військового і зламали держак прапора України. А сам стяг викинули геть.

Тим часом на Миколаївщині дивний чоловік просив зняти прапор України з магазину. За його словами, магазин не державний об'єкт, і не заслужив мати стяг.