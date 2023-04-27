В Черкассах военные подрались с мужчиной: появились "объяснение" военкомата и реакция местных властей (видео)

Руководство военкомата заявило, что видео вырвано из контекста и сам мужчина тоже виноват

Во время всеобщей мобилизации военнообязанных могут силой доставлять в военкомат, но разрешено это лишь в нескольких случаях. В Черкассах представители ТЦК СП превысили свои полномочия и во время вручения повестки избили мужчину.

Конфликт произошел возле торгового центра "Хрещатик Сіті" и попал на камеры видеонаблюдения, сообщают местные Telegram-каналы. Уже появилась реакция председателя Черкасской областной госадминистрации Игоря Табурца и руководства Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

На кадрах наружного видеонаблюдения возле торгового центра видно, как трое мужчин в военной форме подошли к мужчине в гражданском. О чем шла речь между мужчинами — неизвестно, вероятно гражданину хотели вручить повестку в военкомат. В какой-то момент один из представителей ТЦК СП одергивает мужчину, который пытается уйти, за рукав. Между ними начинается драка.

Двое мужчин в военной форме укладывают гражданина на землю и заламывают руки за спиной. В этот момент третий военнослужащий с ноги ударил обездвиженного мужчину один раз. Затем его подняли и попытались куда-то увести под руки, но мужчина пытается вырваться. Чем закончился разговор между военнослужащими и гражданским мужчиной также неизвестно.

Видео с рукоприкладством представителей местного ТЦК СП быстро разошлось по сети, вызвав волну возмущения среди украинцев. На произошедшее отреагировал глава Черкасской областной госадминистрации Игорь Табурец. Он напомнил, что мобилизация – это не карательное мероприятие, а жизненная необходимость для Украины во время войны. По словам, ни гражданский, ни военные не должны были вести себя так, как показано на видео. Подробности инцидента будет выяснять служебная проверка.

"Вправе ли гражданский пренебрежительно относиться к военному при исполнении служебных обязанностей, даже если он вручает уведомление? Мой ответ: нет. Имеет ли право военный реагировать так, как мы видели на видео? Мой ответ: нет. Официальную оценку ситуации и ее участникам даст служебная проверка, которая уже начата в Черкасском областном терцентре комплектования и социальной поддержки. Также правоохранительные органы. Есть заявления от обеих сторон. У нас должна быть нулевая толерантность к нарушениям и беззаконию", — отметил Игорь Табурец.

В местном ТЦК СП также отреагировали на произошедшее. По версии военнослужащих, гражданский мужчина вел себя провокационно, когда увидел военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. Этим он спровоцировал драку.

"Гражданин начал оскорблять военнослужащих, угрожать физической расправой и применил физическую силу к одному из военнослужащих. Гражданин был задержан, на место происшествия военнослужащие ТЦК и СП вызвали представителей Национальной полиции. Прибыв по вызову, они отобрали пояснения у участников происшествия", — отметили в Черкасском ТЦК СП.

Так же там добавили, что на видео показана не вся ситуация, а обстоятельства были гораздо шире. С военнослужащими, которые привлекаются к оповещению военнообязанных украинцев, были проведены профилактические беседы на счет порядка работы и соблюдения норм законодательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что офицер Нацгвардии избил подчиненного. Видео из воинской части в Ивано-Франковске наделало много шуму в сети и привлекло внимание ГБР.