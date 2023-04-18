Офицер Нацгвардии избил срочника: новый скандал, уже есть реакция командования (видео)

Причина конфликта между офицером и срочником пока остается неизвестной

В Ивано-Франковске разгорелся громкий скандал, подобный тому, что совсем недавно был на Житомирщине, где офицер избил подчиненного. На сей раз ситуация оказалась похожей — старший по званию военный также был замечен за рукоприкладством по отношению к срочнику.

Так, конфликт случился якобы между старшим лейтенантом, командиром дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии и срочником. Об этом сообщили в Telegram-канале "Инсайдер UA", опубликовав при этом соответствующее видео.

На кадрах видно, что офицер применяет силу по отношению к солдату и нецензурно выражается в его адрес. При этом такими действиями он хочет заставить подчиненного пойти в штаб.

В свою очередь инцидент прокомментировало руководство Западного территориального управления Национальной гвардии, которое так же, как и общественность, было возмущено поведением офицера.

"По данному факту начата служебная проверка и уведомлено Территориальное управление Государственного бюро расследования, расположенного в городе Львове. В современной армии и в устоявшемся обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего", — говорится в сообщении.

Руководство также заявляет, что оказывает всестороннюю помощь правоохранителям при проведении расследования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командиру взвода воинской части в Житомирской области, который избил срочника, грозит до 12 лет лишения свободы.