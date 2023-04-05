Офицер избил срочника на Житомирщине: громкий скандал получил продолжение

Обвинительный акт был направлен в суд

Командир взвода одной из воинских частей Житомирской области Виктор Витусевич, попавший в громкий скандал из-за избиения срочника, предстанет перед судом. Мужчине грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 12 лет.

Так, досудебное расследование в отношении командира по факту применения физической силы к своему подчиненному было завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что военнослужащего отстранили от занимаемой должности 15 марта. Тогда же ему сообщили о подозрении. Младший лейтенант признал свою вину.

Мужчину обвиняют в соответствии с ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, то есть в применении насилия к своему подчиненному, совершенного в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что инцидент с избиением военнослужащего произошел 11 марта. После случившегося лейтенант объяснил, что "воспитывал" кулаками своего подчиненного якобы из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Уже на следующий день скандальное видео "воспитания" разлетелось по социальным сетям и вызвало волну негативных обсуждений со стороны украинцев.