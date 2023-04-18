Офіцер Нацгвардії побив строковика: новий скандал, вже є реакція командування (відео)

Причина конфлікту між офіцером і строковиком поки що залишається невідомою

В Івано-Франківську розгорівся гучний скандал, подібний до того, що зовсім недавно був на Житомирщині, де офіцер побив підлеглого. Цього разу ситуація виявилася схожою — старшого за званням військового також помітили за рукоприкладством стосовно строковика.

Так, конфлікт трапився між старшим лейтенантом, командиром чергового підрозділу частиною 1241 Нацгвардії та строковиком. Про це повідомили у Telegram-каналі "Інсайдер UA", опублікувавши при цьому відповідне відео.

На кадрах видно, що офіцер застосовує силу до солдата і нецензурно висловлюється на його адресу. При цьому такими діями він хоче змусити підлеглого піти до штабу.

Своєю чергою інцидент прокоментувало керівництво Західного територіального управління Національної гвардії, яке, як і суспільство, було обурене поведінкою офіцера.

"За цим фактом розпочато службову перевірку та повідомлено Територіальне управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Львові. У сучасній армії та в усталеному суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця", — йдеться у повідомленні.

Керівництво також заявляє, що надає всебічну допомогу правоохоронцям під час проведення розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командиру взводу військової частини Житомирської області, який побив строковика, загрожує 12 років позбавлення волі.