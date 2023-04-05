Офіцер побив строковика на Житомирщині: гучний скандал отримав продовження

Обвинувальний акт було направлено до суду

Командир взводу однієї з військових частин Житомирської області Віктор Вітусевич, який потрапив у гучний скандал через побиття строковика, постане перед судом. Чоловікові загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 12 років.

Так, досудове розслідування щодо командира за фактом застосування фізичної сили до свого підлеглого було завершено. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це сьогодні, 5 квітня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що військовослужбовця усунули з посади 15 березня. Тоді ж йому повідомили про підозру. Молодший лейтенант визнав свою провину.

Чоловіка звинувачують відповідно до ч. 5 ст. 426-1 КК України, тобто у застосуванні насильства до свого підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що інцидент із побиттям військовослужбовця стався 11 березня. Після того, що сталося, лейтенант пояснив, що "виховував" кулаками свого підлеглого нібито через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Вже наступного дня скандальне відео "виховання" розлетілося соціальними мережами та викликало хвилю негативних обговорень з боку українців.