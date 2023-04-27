У Черкасах військові побилися з чоловіком: з’явилися "пояснення" військкомату та реакція місцевої влади (відео)

Керівництво військкомату заявило, що відео вирвано з контексту і сам чоловік теж винен

Під час загальної мобілізації військовозобов’язаних можуть силою доставляти у військкомат, але це дозволено лише в кількох випадках. У Черкасах представники ТЦК СП перевищили свої повноваження та під час вручення повістки побили чоловіка.

Конфлікт стався біля торгового центру "Хрещатик Сіті" та потрапив на камери відеоспостереження, повідомляють місцеві Telegram-канали. Вже з’явилася реакція голови Черкаської обласної держадміністрації Ігоря Табурця та керівництва Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На кадрах зовнішнього відеоспостереження біля торгового центру видно, як троє чоловіків у військовій формі підійшли до чоловіка у цивільному. Про що йшлося між чоловіками — невідомо, ймовірно громадянину хотіли вручити повістку у військкомат. У якийсь момент один із представників ТЦК СП смикає чоловіка, який намагається піти, за рукав. Між ними починається бійка.

Двоє чоловіків у військовій формі укладають громадянина на землю та заламують руки за спиною. У цей момент третій військовослужбовець з ноги вдарив знерухомленого чоловіка один раз. Потім його підняли та спробували кудись відвести під руки, але чоловік намагається вирватися. Чим закінчилася розмова між військовослужбовцями та цивільним чоловіком також невідомо.

Відео з рукоприкладством представників місцевого ТЦК СП швидко розійшлося по мережі, викликавши хвилю обурення серед українців. На подію відреагував голова Черкаської обласної держадміністрації Ігор Табурець. Він нагадав, що мобілізація – це не каральний захід, а життєва потреба для України під час війни. За словами, ні цивільний, ні військові не мали поводитися так, як показано на відео. Подробиці інциденту з’ясовуватиме службова перевірка.

"Чи вправі цивільний зневажливо ставитися до військового при виконанні службових обов’язків, навіть якщо він вручає повістку? Моя відповідь: ні. Чи має право військовий реагувати так, як ми бачили на відео? Моя відповідь: ні. Офіційну оцінку ситуації та її учасникам дасть службова перевірка, яка вже розпочата у Черкаському обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки. Також правоохоронні органи. Є заяви від обох сторін. У нас має бути нульова толерантність до порушень та беззаконня", — зазначив Ігор Табурець.

У місцевому ТЦК СП також відреагували на подію. За версією військовослужбовців, цивільний чоловік поводився провокаційно, коли побачив військовослужбовців при виконанні службових обов’язків. Цим він спровокував бійку.

"Громадянин почав ображати військовослужбовців, погрожувати фізичною розправою та застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців. Громадянин був затриманий, на місце події військовослужбовці ТЦК та СП викликали представників Національної поліції. Прибувши за викликом, вони відібрали пояснення в учасників", — зазначили в ТЦК СП.

Також там додали, що на відео показана не вся ситуація, а обставини були набагато ширші. З військовослужбовцями, які залучаються до оповіщення військовозобов’язаних українців, було проведено профілактичні бесіди щодо порядку роботи та дотримання норм законодавства.

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