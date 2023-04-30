"Я воевал. — И шо? Иди нах*й отсюда": в Киеве блогер поплатился за пранк над военным (видео)

Тиктокер попал в крупный скандал из-за своей попытки разыграть военного

Столичный TikTok-блогер Сурик Черкезов устроил пранк над украинским военным, но ситуация вышла из-под контроля и уже вскоре парню пришлось извиниться за свои действия.

Так, ситуация случилась на одной из улиц Киева. Молодой парень, снимающий видео в TikTok, подошел к мужчине, на котором была одежда с элементами военной формы, и попытался его разыграть фразой "Валера, брат, привет. Мы вчера с тобой бухали". Видимо, по задумке блогера, воин должен был поддержать его "легенду", но вместо этого мужчина лишь возмутился. Об этом пишет УНИАН.

"Какое "я с тобой бухал", дядя?… Я воевал", — сказал военный.

Однако далее ситуация обрела еще более неожиданный поворот.

"Ты серьезно? И шо?… Ты понимаешь, что ведется видеонаблюдение? Давай, иди нах*й отсюда", — ответил ему тиктокер.

Далее военный ушел, но вскоре тиктокер поплатился за свой неудачный пранк. Спустя несколько часов в сети было опубликовано видео, как неизвестные нашли блогера и заставили его извиниться за свой поступок. На кадрах видно, что блогер пытался скрыть лицо руками, но не получилось.

Реакция блогера

После обнародования видео, тиктокер записал ролик, в котором рассказал об угрозах и избиении. По его словам, его избили восемь человек, при этом выкрикивая расистские слова. В то же время видео с извинениями якобы обещали не публиковать в сети.

Блогер заявил, что пообщается с мужчиной, которого пытался разыграть на видео, и если тот и вправду окажется военным, то он принесет свои извинения на камеру. Но в случае, если на самом деле это не так, то, по словам тиктокера, извиниться придется тем, кто его избил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Черкассах представители ТЦК СП, вероятно, во время вручения повестки избили мужчину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения одного из магазинов, расположенных рядом. Вскоре на происшествие отреагировали в областной госадминистрации.