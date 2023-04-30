"Я воював. — І шо? Іди нах*й звідси": у Києві блогер поплатився за пранк над військовим (відео)

Тиктокер потрапив у великий скандал через свою спробу розіграти військового

Столичний TikTok-блогер Сурік Черкезов влаштував пранк над українським військовим, але ситуація вийшла з-під контролю і вже невдовзі хлопцю довелося вибачитись за свої дії.

Так, ситуація сталася на одній із вулиць Києва. Молодий хлопець, який знімає відео в TikTok, підійшов до чоловіка, на якому був одяг з елементами військової форми, і спробував його розіграти фразою "Валера, брате, привіт. Ми вчора з тобою бухали". Мабуть, за задумом блогера, воїн мав підтримати його "легенду", але натомість чоловік лише обурився. Про це пише УНІАН.

"Яке "я з тобою бухав", дядько? … Я воював", — сказав військовий.

Однак далі ситуація набула ще більш несподіваного повороту.

"Ти серйозно? І шо? Ти розумієш, що ведеться відеоспостереження? Давай, йди нах*й звідси", — відповів тіктокер.

Далі військовий пішов, але невдовзі тіктокер поплатився за свій невдалий пранк. Через кілька годин у мережі було опубліковано відео, як невідомі знайшли блогера та змусили його вибачитись за свій вчинок. На кадрах видно, що блогер намагався приховати обличчя руками, але не вийшло.

Реакція блогера

Після оприлюднення відео, тіктокер записав ролик, в якому розповів про погрози та побиття. За його словами, його побили вісім людей, при цьому вигукуючи расистські слова. Водночас відео з вибаченнями нібито обіцяли не публікувати у мережі.

Блогер заявив, що поспілкується з чоловіком, якого намагався розіграти на відео, і якщо той і справді виявиться військовим, то він вибачиться на камеру. Але якщо насправді це не так, то, за словами тіктокера, вибачитися доведеться тим, хто його побив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Черкасах представники ТЦК СП, ймовірно, під час вручення повістки побили чоловіка. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження одного із магазинів, розташованих поряд. Невдовзі на подію відреагували в обласній держадміністрації.