Покарати за законами воєнного часу: українці обурені жорстоким побиттям солдата на Волині

Українці вимагають не просто відправити жорстокого офіцера за ґрати, а покарати інакше

Не встигли українці відійти від рукоприкладства офіцера стосовно строковика в Івано-Франківську, як на Волині сталася нова пригода з військовими. Офіцер руками і ногами в берцах побив підлеглого за те, що той зайшов митися не в ту кабінку, та ще й без дозволу. До речі, постраждалий раніше зазнав серйозного поранення на передовій.

Українці не стримували емоцій у коментарях під постом "Телеграфа" у соцмережі. На їхню думку, такі командири гірші за ворога та офіцера потрібно позбавити звання та інших привілеїв. Дехто запропонував розправитися з офіцером за законами воєнного часу — поставити до стінки і розстріляти.

Наразі постраждалий Анатолій Грищук у лікарні з величезною гематомою на голові, також після побиття у нього відмовили ноги. Його командиром Василем Арійчуком наразі займаються слідчі ДБР.

Останнім часом скандали зі побиттям військових у частинах, навчальних центрах і навіть церквах трапляються все частіше. Гніву українців уже немає меж.

Шановні, да до яких це пір буде знущання над нашими солдатами? Чому ту бидлоту не ставлять на місце? Наші воїни гинуть від орків, та ще і від своїх нелюдів. І їм все сходить. Невже це небачать за кордоном. Треба щось робити!

Під час воєнного стану, до стінки та розстріляти на місці, за завдання тілесних ушкоджень захиснику ЗСУ. Тільки таким чином можна зупинити цього нелюда, а не командира.

Погань, чудовисько. Позбавити його офіцерського звання і на передову, нелюда, і без зброї. А там хлопці, що пройшли горнило війни, покажуть йому, де митися, помиють, поголять і поодеколонять.

Офіцера покарати за законами воєнного часу — зірки зняти, розжалувати до рядових, тобто солдатів і направити на передову.

Ось до чого призводить безкарність! Пора вже карати таких горе офіцерів, щоб більше ніхто не наважився принизити солдата, не те щоб ударити.

Щось після ухвалення закону про військовий обов’язок почали з’являтися жорстоке ставлення офіцерів до рядового складу. Можливо, раніше це ховалося, чи це дало можливість такого відношення.

Командир це батько, і повинен турбуватися про кожного бійця. Нелюдям не місце у лавах мужніх наших захисників.

Також деякі припустили, що "дідовщина" та жорстоке поводження з підлеглими — це відлуння радянського минулого. Але водночас інші коментатори наголосили, що ще кілька років тому, коли вони служили, такого не було.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що священиків УПЦ МП із Хмельницького, які побили військового у храмі, збираються позбавити права на землю. Мерія поверне право користування земельними ділянками громадам за умови, що ті перейдуть до ПЦУ.