Через травми відмовили ноги: на Волині офіцер жорстоко побив солдата, за справу взялося ДБР (фото)

Після побиття у солдата відмовили ноги

В Україні стався черговий кричущий випадок рукоприкладства в армії. Не встиг відгриміти скандал із побиттям строковика в Івано-Франківську, як ДБР уже взялося за розслідування на Волині.

Як повідомляє "24 канал", інцидент стався ще на початку квітня в одній із військових частин у місті Володимир.

За словами сестри потерпілого, там офіцер побив її брата Анатолія Грищука за те, що солдат зайшов митися не в ту кабінку.

"Він його збив з ніг і побив ногами по голові. Цей нелюд залишив його стікати кров’ю", — розповідає Наталя.

При цьому, уточнює жінка, її брат був після тяжкого поранення, а тому навіть не міг себе як слід захистити.

Потерпілого було знайдено на тому самому місці, де його побив лейтенант. У чоловіка виявили велику гематому на голові, а від травм відмовили ноги.

Наслідки побиття Анатолія Грищука

"Зараз брат бореться за життя в лікарні, а ця м***ь гуляє на волі. Вини не визнає, але грошову компенсацію пропонує", — каже сестра потерпілого.

У сюжеті ТРК "Аверс" повідомили, що побитого солдата знайшли в сушильній 9 квітня, а саме побиття сталося 8 числа. Після того, як офіцер побив Анатолія, він ще й змусив його прибирати в душовій, після чого той уже не зміг піднятися на ноги".

Прийшовши до тями солдат розповів подробиці свого побиття. За його словами, офіцер побив його за те, що не запитав у нього дозволу, щоб помитися. Офіцер кілька разів ударив військового ногами в берцях по голові.

Образник Анатолія – Василь Арійчук/Фото з Facebook Наталії Мендель

За даними "24 каналу", розслідуванням жорстокого побиття займеться Державне бюро розслідувань. Прессекретар Бюро Ольга Чеканова повідомила, що проти обвинуваченого Василя Арійчука порушено кримінальне провадження за перевищення службових повноважень.

"Співробітники ДБР проводять розслідування за фактом побиття військовослужбовця у м. Володимир. Порушено кримінальне провадження за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України – Перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень", – передає видання інформацію ДБР.

Анатолій Грищук бореться з життя

Наразі встановлюється коло причетних осіб та проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що офіцер ЗСУ побив строковика у навчальному центрі на Житомирщині.