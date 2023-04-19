Наказать по законам военного времени: украинцы возмущены жестоким избиением солдата на Волыни
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Украинцы требуют не просто отправить жестокого офицера за решетку, а наказать иначе
Не успели украинцы отойти от рукоприкладства офицера по отношению к срочнику в Ивано-Франковске, как на Волыни произошло новое происшествие с военными. Офицер руками и ногами в берцах избил подчиненного за то, что тот зашел мыться не в ту кабинку, да еще и без спроса. К слову, пострадавший ранее получил серьезное ранение на передовой.
Украинцы не сдерживали эмоций в комментариях под постом "Телеграфа" в соцсети. По их мнению, такие командиры хуже врага и офицера нужно лишить звания и других привилегий. Некоторые и вовсе предложили расправиться с офицером по законам военного времени — поставить к стенке и расстрелять.
Сейчас пострадавший Анатолий Грищук в больнице с огромной гематомой на голове, также после избиения у него отказали ноги. Его командиром Василием Арийчуком сейчас занимаются следователи ГБР.
В последнее время скандалы с избиением военных в частях, учебных центрах и даже церквях случаются все чаще. Гневу украинцев уже нет предела.
- Уважаемые, да до каких пор это будет издевательство над нашими солдатами? Почему то быдло не ставят на место? Наши воины погибают от орков, да еще и от своих изуверов. И им все сходит. Неужели это не видят за границей? Надо что-нибудь делать!
- Во время военного положения, к стенке и расстрелять на месте, за нанесение телесных повреждений защитнику ВСУ. Только таким образом можно остановить этого изверга, а не командира.
- Мразь, чудовище. Лишить его офицерского звания и на передовую, изверга, и без оружия. А там ребята, прошедшие горнило войны, покажут ему, где мыться, помоют, побреют и поодеколонят.
- Офицера наказать по законам военного времени — звезды снять, разжаловать в рядовые, то есть солдаты и направить на передовую.
- Вот к чему приводит безнаказанность! Пора уже наказывать таких горе офицеров, чтобы больше никто не посмел унизить солдата, не то, чтобы ударить.
- Что-то после принятия закона о воинской обязанности, начали появляться жестокие отношения офицеров к рядовому составу. Возможно, раньше это скрывалось, или это дало возможность такого отношения.
- Командир — это отец, и должен беспокоиться о каждом бойце. Нелюдям не место в рядах мужественных наших защитников.
Также некоторые предположили, что "дедовщина" и жестокое обращение с подчиненными — это отголоски советского прошлого. Но в то же время другие комментаторы подчеркнули, что еще несколько лета назад, когда они служили, такого не было.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что священников УПЦ МП из Хмельницкого, которые избили военного в храме, собираются лишить права на землю. Мэрия вернет право на пользование земельными участками общинам при условии, что те перейдут к ПЦУ.