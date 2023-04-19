Наказать по законам военного времени: украинцы возмущены жестоким избиением солдата на Волыни

Украинцы требуют не просто отправить жестокого офицера за решетку, а наказать иначе

Не успели украинцы отойти от рукоприкладства офицера по отношению к срочнику в Ивано-Франковске, как на Волыни произошло новое происшествие с военными. Офицер руками и ногами в берцах избил подчиненного за то, что тот зашел мыться не в ту кабинку, да еще и без спроса. К слову, пострадавший ранее получил серьезное ранение на передовой.

Украинцы не сдерживали эмоций в комментариях под постом "Телеграфа" в соцсети. По их мнению, такие командиры хуже врага и офицера нужно лишить звания и других привилегий. Некоторые и вовсе предложили расправиться с офицером по законам военного времени — поставить к стенке и расстрелять.

Сейчас пострадавший Анатолий Грищук в больнице с огромной гематомой на голове, также после избиения у него отказали ноги. Его командиром Василием Арийчуком сейчас занимаются следователи ГБР.

В последнее время скандалы с избиением военных в частях, учебных центрах и даже церквях случаются все чаще. Гневу украинцев уже нет предела.

Уважаемые, да до каких пор это будет издевательство над нашими солдатами? Почему то быдло не ставят на место? Наши воины погибают от орков, да еще и от своих изуверов. И им все сходит. Неужели это не видят за границей? Надо что-нибудь делать!

Во время военного положения, к стенке и расстрелять на месте, за нанесение телесных повреждений защитнику ВСУ. Только таким образом можно остановить этого изверга, а не командира.

Мразь, чудовище. Лишить его офицерского звания и на передовую, изверга, и без оружия. А там ребята, прошедшие горнило войны, покажут ему, где мыться, помоют, побреют и поодеколонят.

Офицера наказать по законам военного времени — звезды снять, разжаловать в рядовые, то есть солдаты и направить на передовую.

Вот к чему приводит безнаказанность! Пора уже наказывать таких горе офицеров, чтобы больше никто не посмел унизить солдата, не то, чтобы ударить.

Что-то после принятия закона о воинской обязанности, начали появляться жестокие отношения офицеров к рядовому составу. Возможно, раньше это скрывалось, или это дало возможность такого отношения.

Командир — это отец, и должен беспокоиться о каждом бойце. Нелюдям не место в рядах мужественных наших защитников.

Также некоторые предположили, что "дедовщина" и жестокое обращение с подчиненными — это отголоски советского прошлого. Но в то же время другие комментаторы подчеркнули, что еще несколько лета назад, когда они служили, такого не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что священников УПЦ МП из Хмельницкого, которые избили военного в храме, собираются лишить права на землю. Мэрия вернет право на пользование земельными участками общинам при условии, что те перейдут к ПЦУ.