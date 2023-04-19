Из-за травм отказали ноги: на Волыни офицер жестоко избил солдата, за дело взялось ГБР (фото)

После избиения у солдата отказали ноги

В Украине произошел очередной вопиющий случай рукоприкладства в армии. Не успел отгреметь скандал с избиением срочника в Ивано-Франковске, как ГБР уже взялось за расследование на Волыни.

Об этом сообщает "24 Канал".

Как стало известно, инцидент произошел еще в начале апреля в одной из воинских частей в городе Владимир. По словам сестры потерпевшего, там офицер избил её брата Анатолия Грищука за то, что солдат зашел мыться не в ту кабинку.

"Он его сбил с ног и избил ногами по голове. Этот изверг оставил его истекать кровью", — рассказывает Наталья.

При этом, уточняет женщина, ее брат был после тяжелого ранения, а потому даже не мог себя как следует защитить.

Пострадавший был найден на том же месте, где его избил лейтенант. У мужчины обнаружили большую гематому на голове, а от травм у него отказали ноги.

Последствия избиения

"Сейчас брат борется за жизнь в больнице, а эта м***ь гуляет на свободе. Вины не признает, но денежную компенсацию предлагает", — говорит сестра потерпевшего.

В сюжете ТРК "Аверс" "Сообщили, что избитого солдата нашли в сушильной 9 апреля, а именно избиение произошло 8 числа. После того, как офицер избил Анатолия, он еще и заставил его убирать в душевой, после чего тот уже не смог подняться на ноги".

Придя в себя солдат рассказал подробности своего избиения. По его словам офицер избил его за то, что он не спросил у него разрешения, чтобы помыться. Офицер несколько раз ударил военного ногами в берцах по голове.

Обидчик Анатолия – Арийчук / Фото из фейсбука Натальи Мендель

По данным "24 Канала" расследованием жестокого избиения займется Государственное бюро расследований. Пресс-секретарь бюро Чеканова Ольга сообщила, что против обвиняемого Арийчука возбуждено уголовное производство за превышение служебных полномочий.

"Сотрудники ДБР проводят расследование по факту избиения военнослужащего в г. Владимир. Возбуждено уголовное производство по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины – Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий",– передает издание информацию ДБР.

В настоящий момент устанавливается круг причастных лиц и проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, ранее мы писали, что офицер ВСУ избил срочника в учебном центре на Житомирщине.