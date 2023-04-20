Офицеру Нацгвардии, избившему солдата в Ивано-Франковске, сообщили о подозрении: что ему грозит

Офицера готовятся отправить в СИЗО под залог в почти миллион гривен

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении офицеру Нацгвардии, который издевался над солдатом в Ивано-Франковской области. Он может оказаться за решеткой на 12 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. ГБР занялись делом после того, как по сети распространили видоеролик, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего.

Сотрудники ГБР поговорили со свидетелями происшествия и собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить офицеру о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Также в ведомстве добавили, что вскрылись еще два факта превышения служебных полномочий этим офицером в отношении других военнослужащих. Эти инциденты сейчас тоже расследуют.

В суд уже направлено ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в воинской части на Волыни командир ногами избил подчиненного за то, что тот зашел помыться в неположенное время и неположенном месте. У мужчины, который ранее перенс серьезное ранение, отказали ноги, а на полголовы образовалась рана.