Офіцеру Нацгвардії, який побив солдата в Івано-Франківську, повідомили про підозру: що йому загрожує

Офіцера готуються відправити до СІЗО під заставу майже в мільйон гривень

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру офіцеру Нацгвардії, який знущався з солдата в Івано-Франківській області. Він може опинитися за ґратами на 12 років.

Про це повідомили у прес-службі відомства. ДБР зайнялися справою після того, як в мережі поширили відеоролик, на якому офіцер нецензурно лається і б’є військовослужбовця.

Співробітники ДБР поговорили зі свідками події та зібрали достатньо доказів, щоб повідомити офіцера про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також у відомстві додали, що розкрилися ще два факти перевищення службових повноважень цим офіцером щодо інших військовослужбовців. Ці інциденти зараз також розслідують.

До суду вже направлено клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень.

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