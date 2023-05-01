Не вручення повістки: поліція пояснила, кого і за що насправді затримали військові в Івано-Франківську (відео)

Поліція Івано-Франківська пояснила ситуацію та розповіла, хто насправді ці люди у військовій формі

У неділю, 30 квітня, у мережі з’явилося відео нібито моменту затримання призовника у місті Івано-Франківськ представниками ТЦК СП, адже згідно із законом військовозобов’язаних можуть силою доставляти у воєнокмати в деяких випадках. Також на відео були присутні співробітники поліції, які не втручалися у те, що відбувалося, а просто спостерігали збоку.

Однак у понеділок, 1 травня, правоохоронці пояснили, що сталося насправді. Як повідомляє місцевий портал "Галка", на кадрах не призовник, а люди у військовій формі – не представники військкомату.

На кадрах видно, щонайменше троє людей у військовій формі проводять затримання чоловіка в цивільному, а поліція поряд не діє. Очевидці припустили, що в чергове представники ТЦК СП порушують закон і силою намагаються відвести чоловіка до військкомату. Однак у поліції пояснили, що люди у військовій формі — це представники військової служби правопорядку (ВСП).

З’ясувалося, що правоохоронці затримали за порушення правил дорожнього руху 34-річного водія автомобіля Mazda. У нього також були виявлені ознаки наркотичного сп’яніння, а при перевірці документів з’ясувалося, що він не лише раніше був позбавлений прав, а й був у розшуку за дезертирство.

Для цього на місце були викликані співробітники ВСП. А сам факт жорсткого затримання правоохоронці пояснили тим, що порушник чинив опір і довелося застосувати силу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Черкасах представники військкомату побилися з цивільним чоловіком. Керівництво ТЦК СП заявило, що чоловік сам спровокував бійку, проте службову перевірку за фактом інциденту вже розпочато.