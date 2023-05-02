Львівські копи "наїхали" на волонтерів через машини для ЗСУ: найбільше зачепила одна фраза

В Управлінні патрульної поліції Львова заявили, що волонтер могла додумати частину діалогу із правоохоронцями

Патрульна поліція Львівської області потрапила у скандал, пов’язаний із автомобілями для ЗСУ. Правоохоронці оштрафували волонтерів, які завезли машину з-за кордону та не поставили її на облік у визначені терміни.

Історією поділилася волонтер фонду "Допоможи фронту" та керівник осередку в ГО "Справа Громад Львів" Уляна Дідич. За її словами, у такий спосіб львівські патрульні намагаються поповнити скарбницю.

Так, волонтери завезли в Україну автомобілі для фронту, які збиралися передати ЗСУ відразу після ремонту. Але патрульні оштрафували волонтерів за те, що вони не поставили машини на облік у 10-денний термін. Від штрафу не врятували ні митна декларація з пунктом призначення, ні листа, ні пояснення, що автомобіль був у ремонті.

"Найбільше образила і зачепила фраза "а ви нові заганяйте, щоб не ремонтувати". Ти, с**а, пробував зібрати гроші хоча б на один роздовбаний корч?! Я зла", — написала Уляна.

Також вона додала, що до неї звернувся начальник Управління патрульної поліції Львова та заявив, що на відео з нагрудних камер поліцейських немає фрази про "нові машини". У зв’язку з цим поліція змушена зробити публічну комунікацію з цього приводу, щоб відповісти на всі питання на цю тему. Але, як зазначила волонтер, якби не ця фраза, то й проблем би не було.

"От аби не було цієї фрази, швидше за все й повідомлення не було б, бо саме вона найбільше зачепила. Ще й кому, Мосі, яка десятий і другий рік у Львові займається ремонтом армійських машин", — резюмувала Уляна Дідич.

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