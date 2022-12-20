За взрыв украинского подарка в Польше поплатился топ-чиновник в Киеве

После взрыва гранатомета в штаб-квартире польской полиции в Украине отстранили с должности заместителя главы ГСЧС Дмитрия Бондаря.

Так, по словам, главы МВД Польши Мариуша Каминского, ему сообщили об отстранении в Украине заместителя главы ГСЧС Дмитрия Бондаря за вручение подарка, который впоследствии взорвался в кабинете главы полиции Польши.

"Я получил информацию, что лицо, ответственное за передачу подарка коменданту полиции Польши генералу Шимчику, заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Бондарь, отстранен от должности. В Украине также открыто уголовное производство по этому делу", — пишет Каминский на своей странице в Twitter.

Как пишет издание "Европейская правда", сегодня (20 декабря) главный комендант польской полиции Ярослав Шимчык должен явиться на допрос. в региональную прокуратуру Варшавы.

Напомним, что на прошлой неделе в штаб-квартире полиции в Варшаве прогремел взрыв. Как оказалось, причиной инцидента являлся один из подарков (гранатомет), полученных комендантом Шимчыком во время рабочего визита в Украину. В результате взрыва пострадал сам глава полиции и еще один сотрудник правоохранительных органов.

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