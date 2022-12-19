Взрыв "подарка" из Украины в Польше: стало известно, что грозит виновным

В Польше были уверены, что "подарок" был разряжен

В Польше продолжается расследование дела о взрыве гранатомета в штаб-квартире полиции Варшавы, во время которого пострадал комендант Ярослав Шимчык и еще один сотрудник правоохранительных органов.

В местном издании RMF24, сообщили, что расследование дела проводится в связи с "непреднамеренной причиной взрыва, угрожавшей жизни многих людей". Отмечается, что по данной квалификации виновным может грозить наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Как стало известно, сам Ярослав Шимчык будет фигурировать в этом деле, как пострадавший, а также его допросят в роли свидетеля. При этом, как отмечается в материале, не исключается, что в ходе расследования на главу польской полиции могут возложить часть ответственности за случившееся.

Сообщается, что следствие, в частности, установит, насколько правоохранители действовали согласно предусмотренным процедурам после инцидента. Также эксперты выясняют, по какой причине подаренный гранатомет мог взорваться.

При этом, в интервью изданию Rzeczpospolita Шимчык рассказал, что получил заверения в том, что данный гранатомет уже был использован и фактически является металлоломом. Именно по этим причинам, по его словам, он не декларировал подарок на границе Польши.

"В нашем понимании это было уже не оружие, а две пустые трубы гранатомета", – передает издание слова Шимчыка.

Также, в ответ на вопрос о том, будет ли он подавать в отставку в связи с случившимся, Шимчык заявил, что не видит для этого причин, если так не решат в МВД.

Напомним, что на прошлой неделе в штаб-квартире полиции Варшавы прогремел мощный взрыв. Как оказалось, он произошел в следствии работы гранатомета, который был подарен коменданту одним из руководителей украинских служб во время его рабочего визита в Украину. Выясгилось, что "подарки" Ярослав Шимчик поставил в подсобке своего кабинета, а когда решил подвинуть один из них, то через секунду раздался громкий взрыв.

Ранее мы писали о том, что во время массированного российского обстрела Украины на территории Польши упала ракета.