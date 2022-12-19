Вибух "подарунка" з України в Польщі: стало відомо, що загрожує винним

У Польщі були впевнені, що "подарунок" був розряджений

У Польщі триває розслідування справи про вибух гранатомета у штаб-квартирі поліції Варшави, під час якої постраждав комендант Ярослав Шимчик та ще один співробітник правоохоронних органів.

У місцевому виданні RMF24 повідомили, що розслідування справи проводиться у зв’язку з "ненавмисною причиною вибуху, яка загрожувала життю багатьох людей". Зазначається, що за цією кваліфікацією винним може загрожувати покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Як стало відомо, сам Ярослав Шимчик фігуруватиме у цій справі як постраждалий, а також його допитають у ролі свідка. При цьому, як зазначається у матеріалі, не виключається, що під час розслідування на голову польської поліції можуть покласти частину відповідальності за те, що сталося.

Повідомляється, що слідство, зокрема, встановить, наскільки правоохоронці діяли згідно з передбаченими процедурами після інциденту. Також експерти з’ясовують, чому подарований гранатомет міг вибухнути.

При цьому, в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita Шимчик розповів, що отримав запевнення у тому, що цей гранатомет уже був використаний та фактично є металобрухтом. Саме з цих причин він не декларував подарунок на кордоні Польщі.

"У нашому розумінні це була вже не зброя, а дві порожні труби гранатомета", – передає видання слова Шимчика.

Також у відповідь на запитання про те, чи буде він подавати у відставку у зв’язку з цим, Шимчик заявив, що не бачить для цього причин, якщо так не вирішать у МВС.

Нагадаємо, що минулого тижня у штаб-квартирі поліції Варшави пролунав потужний вибух. Як виявилося, він стався внаслідок роботи гранатомета, який подарував коменданту один із керівників українських служб під час його робочого візиту в Україну. З’ясувалося, що "подарунки" Ярослав Шимчик поставив у підсобці свого кабінету, а коли вирішив посунути один із них, то за секунду пролунав гучний вибух.

Раніше ми писали, що під час масованого російського обстрілу України на території Польщі впала ракета.