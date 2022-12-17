Вибух "українського подарунка" у поліції Польщі: з’явилися несподівані подробиці

З’явилися нові подробиці інциденту у Польщі з комендантом місцевої поліції Ярославом Шимчиком. За його словами, він не думав, що український гранатомет справжній, тому поводився з ним безпечно.

Про це пише польське видання Wyborcza, посилаючись на коментар польського генерала RMF 24.

Відомо, що під час нещодавнього візиту в Україну генерал Ярослав Шимчик отримав у подарунок два використані гранатомети. Один із яких був від начальника Нацполіції України Ігоря Клименка, а другий — від начальника ДСНС України Сергій Крука. За словами польського генерала, обидва гранатомети були не бойовими і їх спокійно можна було перевозити через кордон — їхня ціна не перевищувала вартість металобрухту.

Гранатомети Ярослав Шимчик поставив у підсобці свого кабінету, а коли вирішив посунути один із них, то за секунду пролунав гучний вибух. Внаслідок чого пробило стелю та підлогу, а сам комендант польської поліції та ще кілька співробітників отримали поранення.

Збитків будівлі поліції завдано не суттєвого — лише дві дірки, розміром з обідню тарілку, у стелі та підлозі. До речі, установа вже повернута у користування — вікна не вибиті, пожежі не було.

У суботу, 17 грудня, польський генерал вийшов із лікарні. Незабаром він постане перед прокурорами як свідок, але буде попереджений за дачу неправдивих свідчень. Згідно з польським законодавством, ненавмисне виникнення вибуху, що загрожує життям кількох людей, карається позбавленням волі на 5 років.

Слідчі встановлять, чи вчинила польська поліція відповідно до процедур після інциденту, а також розберуться, чи не було під час вибуху зловживань владою чи недотримання посадових обов’язків. Коментарії слідчі давати відмовляються, посилаючись на серйозність справи.

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