Дебоширу нещодавно виповнилося 35 років

У росії триває хіт-парад надзвичайних подій: не встиг у Єкатеринбурзі догоріти склад з паливом, призначеним для армії росії в Україні, як на Забайкаллі стався теракт. У невеликому містечку Шилка молодий чоловік хотів потрапити до кафе, але йому відмовили у можливості увійти, побачивши у нього вибуховий пристрій. Така поведінка інших людей росіянину не сподобалася, тому він кинув гранату в курців, що стояли поруч.

Про це повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф". Внаслідок вибуху постраждало четверо людей, отримавши різні поранення. Один із травмованих чоловіків зараз перебуває у лікарні, його стан оцінюють як середньо-важкий.

Підривника дуже швидко затримали, ним виявився місцевий житель 1987 року народження. Звідки він узяв гранату, не повідомляється, як поки невідомо і про його зв’язки зі "спецоперацією" в Україні. Втім, багато коментаторів не виключають того, що навіть до Забайкальського краю дійшло "відлуння війни".

Скупчення людей поряд із кафе, де стався вибух

"Швидка" на місці злочину

До речі, слідчі вже повідомили, що раніше метальник боєприпасів уже притягувався до кримінальної відповідальності. Тоді він погрожував іншим людям вбивством. Зараз же йому планують інкримінувати замах на вбивство, ведеться слідство.

Шилка Забайкальського краю на карті

Варто зазначити, що особливої жалості до постраждалих користувачів мережі немає. Більшість вважає, що подібні події є закономірними — адже у багатьох, хто повертається з війни в Україні, буде понівечена психіка.

На підтвердження цього можна навести приклад масштабної пожежі в Костромі, де "ветеран СВО" використовував якийсь вибуховий пристрій. В результаті півтора десятка загиблих і багато постраждалих людей. До речі, назва клубу, де сталося загоряння, вельми символічна — "Полігон".