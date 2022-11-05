"Фаєр-шоу" в Єкатеринбурзі: легіон "Свобода Росії" підпалив вагони з паливом для російської армії (відео)

Легіон "Свобода Росії" влаштував нову диверсію та звернувся до мобілізованих росіян

Учасники легіону "Свобода Росії" продовжують вести війну з путінським режимом як на полі бою в Україні, так і в глибокому тилу на території самої РФ. До Дня військового розвідника у Росії партизани влаштували яскраве "фаєр-шоу".

Як повідомили активісти руху, сьогодні вночі, 5 листопада, учасники легіону зробили черговий внесок у боротьбі з російським злочинним урядом. У місті Єкатеринбург легіонери підпалили залізничні потяги з паливом, яке призначалося для путінських військ, які здійснюють агресію на території України. На підтвердження своїх слів катеринбурзькі партизани опублікували відео з місця подій.

Момент пожежі у Єкатеринбурзі

Активісти зазначили, що ця акція була здійснена з метою підтримки учасників легіону, які на даний момент борються з армією путіна в Україні. Крім того, рух опублікував звернення до мобілізованих громадян РФ.

"У Вас теж є можливість протистояти військовим злочинам в Україні шляхом вливання до лав ВРЛ (Всенародний рух легіону — Ред.) або безпосереднього переходу на бік Легіону. Боротьба за свободу Росії є обов’язком кожного громадянина РФ, який хоче відновити мир в Україні та нормальне життя у Росії!", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські опозиціонери створили політичний центр збройної боротьби з РФ. До нього увійшли кілька організацій, зокрема й знаменитий легіон "Свобода Росії".

Також ми повідомляли про те, що колишній чиновник із Росії вступив у легіон "Свобода Росії".