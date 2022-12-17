Взрыв "украинского подарка" в полиции Польши: появились неожиданные подробности

Появились новые подробности инцидента в Польше с комендантом местной полиции Ярославом Шимчиком. По его словам, он не думал, что украинский гранатомет настоящий, поэтому вел себя беспечно.

Об этом пишет польское издание Wyborcza, ссылаясь на комментарий польского генерала RMF 24.

Известно, что во время недавнего визита в Украину генерал Ярослав Шимчик получил в подарок два использованных гранатомета. Один из которых был от начальника Нацполиции Украины Игоря Клименко, а второй — от начальника ГСЧС Украины Сергей Крука. По словам польского генерала, оба гранатомета были не боевыми и их спокойно можно было перевозить через границу — их цена не превышала стоимость металлолома.

Гранатометы Ярослав Шимчик поставил в подсобке своего кабинета, а когда решил подвинуть один из них, то через секунду раздался громкий взрыв. В результате чего пробило потолок и пол, а сам комендант польской полиции и еще несколько сотрудников получили ранения.

Ущерб зданию полиции нанесен не существенный — только две дыры, размером с обеденную тарелку, в потолке и полу. К слову, учреждение уже возвращено в пользование — окна не выбиты, пожара не было.

В субботу, 17 декабря, польский генерал вышел из больницы. Вскоре он предстанет перед прокурорами в качестве свидетеля, но будет предупрежден за дачу ложных показаний. Согласно польскому законодательству, непреднамеренное возникновение взрыва, угрожающее жизням нескольких человек, карается лишением свободы на 5 лет.

Следователи установят, поступила ли польская полиция в соответствии с процедурами после инцидента, а также разберутся, не было ли во время взрыва злоупотреблений властью или несоблюдения должностных обязанностей. Комменатрии следователи давать отказываются, ссылаясь на серьйозность дела.

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