Укр

Россиянин взорвал четверых человек в кафе: подробности и фото

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Происшествие случилось в городе Шилка Забайкальского края Новость обновлена 06 ноября 2022, 11:25
Происшествие случилось в городе Шилка Забайкальского края

Дебоширу недавно исполнилось 35 лет

В россии продолжается хит-парад пожаров: не успел в Екатеринбурге догореть состав с топливом, предназначающимся для армии рф в Украине, как на Забайкалье произошел теракт. В небольшом городке Шилка молодой мужчина хотел попасть в кафе, но ему отказали в возможности войти, увидев у него взрывное устройство. Такое поведение других людей россиянину не понравилось, поэтому он метнул гранату в стоявших рядом курильщиков.

Об этом сообщают росСМИ, передает "Телеграф". В результате взрыва пострадало четверо человек, получив различные ранения. Один из травмированных мужчин сейчас находится в больнице, его состояние оценивают как средне-тяжелое.

Подрывника весьма быстро задержали, им оказался местный житель 1987 года рождения. Откуда он взял гранату, не сообщается, как пока и неизвестно о его связях со "спецоперацией" в Украине. Впрочем, многие комментаторы не исключают того, что даже до Забайкальского края дошло "эхо войны".

Забайкальский край взрыв 6.11.2022
Скопление людей рядом с кафе, где произошел взрыв
Забайкальский край взрыв 6.11.2022
"Скорая" на месте преступления

К слову, следователи уже сообщили, что ранее метатель боеприпасов привлекался к уголовной ответственности. Тогда он угрожал другим убийством. Сейчас же ему планируют вменить покушение на убийство, ведется следствие.

Шилка на карте россии
Шилка Забайкальского края на карте

Стоит отметить, что особой жалости к пострадавшим у пользователей сети нет. Большинство считает, что подобные события закономерны — ведь у многих, кто возвращается с войны в Украине, будет изувечена психика.

В подтверждение этому можно привести пример масштабного пожара в Костроме, где "ветеран СВО" использовал некое взрывное устройство. В результате — полтора десятка погибших и много пострадавших людей. К слову, название клуба, где произошло возгорание, весьма символическое — "Полигон".

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#Россия #Взрыв #Граната #Забайкалье #Забайкальский край