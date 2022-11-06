Россиянин взорвал четверых человек в кафе: подробности и фото

Дебоширу недавно исполнилось 35 лет

В россии продолжается хит-парад пожаров: не успел в Екатеринбурге догореть состав с топливом, предназначающимся для армии рф в Украине, как на Забайкалье произошел теракт. В небольшом городке Шилка молодой мужчина хотел попасть в кафе, но ему отказали в возможности войти, увидев у него взрывное устройство. Такое поведение других людей россиянину не понравилось, поэтому он метнул гранату в стоявших рядом курильщиков.

Об этом сообщают росСМИ, передает "Телеграф". В результате взрыва пострадало четверо человек, получив различные ранения. Один из травмированных мужчин сейчас находится в больнице, его состояние оценивают как средне-тяжелое.

Подрывника весьма быстро задержали, им оказался местный житель 1987 года рождения. Откуда он взял гранату, не сообщается, как пока и неизвестно о его связях со "спецоперацией" в Украине. Впрочем, многие комментаторы не исключают того, что даже до Забайкальского края дошло "эхо войны".

Скопление людей рядом с кафе, где произошел взрыв

"Скорая" на месте преступления

К слову, следователи уже сообщили, что ранее метатель боеприпасов привлекался к уголовной ответственности. Тогда он угрожал другим убийством. Сейчас же ему планируют вменить покушение на убийство, ведется следствие.

Шилка Забайкальского края на карте

Стоит отметить, что особой жалости к пострадавшим у пользователей сети нет. Большинство считает, что подобные события закономерны — ведь у многих, кто возвращается с войны в Украине, будет изувечена психика.

В подтверждение этому можно привести пример масштабного пожара в Костроме, где "ветеран СВО" использовал некое взрывное устройство. В результате — полтора десятка погибших и много пострадавших людей. К слову, название клуба, где произошло возгорание, весьма символическое — "Полигон".