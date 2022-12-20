За вибух українського подарунка у Польщі поплатився топ-чиновник у Києві

В Україні відкрито кримінальну справу за фактом вибуху в Польщі

Після вибуху гранатомета у штаб-квартирі польської поліції в Україні усунули з посади заступника голови ДСНС Дмитра Бондаря.

Так, за словами голови МВС Польщі Маріуша Камінського, йому повідомили про усунення в Україні заступника голови ДСНС Дмитра Бондаря за вручення подарунка, який згодом вибухнув у кабінеті голови поліції Польщі.

"Я отримав інформацію, що особу, відповідальну за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерала Бондаря, усунуто з посади. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі", — пише Камінський на своїй сторінці. у Twitter.

Як пише видання "Європейська правда", сьогодні (20 грудня) головний комендант польської поліції Ярослав Шимчик має з’явитися на допит. у регіональну прокуратуру Варшави.

Нагадаємо, що минулого тижня у штаб-квартирі поліції у Варшаві пролунав вибух. Як виявилось, причиною інциденту був один із подарунків (гранатомет), отриманих комендантом Шимчиком під час робочого візиту до України. Внаслідок вибуху постраждав сам голова поліції та ще один співробітник правоохоронних органів. Зараз у Польщі триває розслідування справи, за результатами якої винним може загрожувати до п’яти років позбавлення волі. Сам же Шимчик стверджує, що він думав, що гранатомет уже був використаний, а їм подарували лише дві порожні труби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перед вибухом головний комендант польської поліції Ярослав Шимчик поставив гранатомети у підсобці свого кабінету, а коли вирішив посунути один із них, то за секунду пролунав гучний вибух.