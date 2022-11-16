Відомий український блогер, публіцист та військовий експерт Кирило Данильченко вважає, що після вибуху у Польщі Україна отримає більше допомоги, а росія – санкцій

Війну легко розпочати та важко закінчити, це не просто гарні слова.

Польща в 20-ті роки після Чуда над Віслою воювала нон стоп майже всі 30-ті в лісах Білорусі.

Там "повсталі селяни", герої СРСР за сумісництвом, різали панів і маєтки їм палили, а за ними бігав корпус Прикордонної варти.

Потім стався Визвольний похід РСЧА і, незважаючи на гарантії Британії та Франції, Польща, яка розбила червоних у попередній тяжкій війні, закінчилася на довгі роки.

Проросла таборами, примусовим лікуванням у психіатрії, стукачами та компартією.

Багато мільйонів жертв за минуле століття.

Так, що окрім НАТО "дадуть посасати" і НАТО "ковтнуть", як вирує у стрічці (прямо повіяло одним небратським народом) є нюанси навіть для Польщі, не кажучи вже для Іспанії чи Норвегії.

Ну, звичайно, нормальна країна уникатиме континентальної війни до останньго.

США, які двічі ховали своїх хлопців та дівчат, за якісь розбірки Старої Європи, теж нормальна країна.

Їм вистачило один раз повоювати на території США в цивільному і вони уникають з того часу давати "пасасати" навіть Мексиці та Кубі, хоча могли б (давно час з картелями розібратися, як і з комітетами захисту революції).

І навіть Іран після обстрілів таборів США в Іраку, коли Сулеймані ховали і порвали два баяни, не атакували й Ізраїлю, зважаючи на все, не схвалюють цю справу.

Не варта шкурка вичинки.

Це Україні подітися було нікуди тому, що оборонкою ми не займалися роками, на футбол гроші перебували, а 20 "Булатів" на рік не перебували, оборонних спілок ми не укладали.

Це зрозуміло, що зараз ми жартуємо про кавуни та про те, що й у темряві ми знаємо, хто такі росіяни. Бо що лишається робити?

Але пожартуйте про кавуни та запливи ЗС РФ з Херсона, з тією жінкою з Маріка, що втратила 4 дітей та чоловіка, вона десь є у ФБ.

Війна це крайня міра, коли нічого іншого вже не працює. Тому що вона виригується роками та десятиліттями.

В нас вибору не було.

Вони залишаються до прямих ударів по оборонній інфраструктурі або лініях доставки допомоги в Україну.

США розгорнули дві додаткові батареї "Патріотів" у Жешуві ще навесні, додаткові бригади до Польщі перекидають, іспанці патрулюють повітряний простір Румунії, німці захищають країни Балтії. Варшава закуповує сотні танків та "Хаймарсів".

Те, що не збили ракети "Патріоти", так до Жешува 90 км. Час реакції, підйому бойової станції, запитів на відкриття вогню завжди вищий, ніж час підльоту ракет до корівника на кордоні.

Незалежно від того, чи наші там олівці до С-300 чи уламки КР РФ відповідальність за це несе агресор.

Тому що наведення у ракет до С-300 радіокомандне і напівактивне — вони не можуть стартувати випадково, перенацілитись у повітрі, ціль треба безперервно опромінювати, значить, було перехоплення чогось.

І за це щось викочуватимуть санкції РФ, закуповуватимуть більше ППО, блокуватимуть Калінінград, допомагатимуть більше ЗСУ, відновлюватимуть нам енергосистему, продовжуватимуть пакети допомоги мільйонам біженців.

Але не чекайте крилатих гусар і не журіться, що хтось "ковтнув".

Тому що без цієї допомоги була б зовсім інша війна, інший асортимент магазинів у тилу, інший графік вимкнення світла, інша ситуація у лікарнях. Все інше.

За всіма критеріями минулого вони вже повним ходом тут беруть участь. Просто РФ добре воює з НАТО губами та на ток-шоу. І не варто росіянам у цьому допомагати.

Джерело: Facebook-сторінка Кирила Данильченка.