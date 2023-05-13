ВСУ продолжают контратаки на Бахмутском направлении: свежие карты боев

Эпицентром боев остаются Бахмут и Марьинка

Украинские военные продолжают преуспевать к северо-западу от Бахмута во время локальных контратак. Однако ситуация продолжает оставаться нестабильной — враг бросает силы, чтобы отразить фланги. В общем, украинские военные преуспели к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Отмечается, что некоторые российские деятели считают украинскую активность вокруг Бахмута началом контрнаступления.

Как сообщают в Генштабе, враг наступал как на Харьковщине, так и Донецкой области. В общей сложности произошло 47 боевых столкновений в сутки.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении враг пытался улучшить тактическое положение, безуспешно наступая в направлении Масютовки. На Лиманском направлении продолжались обстрелы. Как отмечают аналитики, в российском информационном пространстве царит паранойя относительно возможного контрнаступления Украины на харьковско-луганском фронте.

Карта боевых действий Харьковская и Луганская области

На Бахмутском направлении войска России продолжают наступать, в Бахмуте продолжаются непрерывные бои. оккупанты могли продвинуться на северо-западе Бахмута между двумя улицами. В то же время, на Бахмутском направлении россияне наступали в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. Аналитики со ссылкой на спикера Восточного управления ВСУ отмечают, что ситуация для российских войск в целом ухудшается, поскольку "Вагнера" вытесняют мотострелковые и десантные элементы, состоящие из плохо подготовленного и мотивированного мобилизованного персонала. По данным DeepState, на Бахмутском отрезке враг потерял еще больше позиций не только к востоку от Ступочек, но и к югу от Ивановского. Сообщается также о продвижении врага в сторону Спорного с востока.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении противник избивал авиацией. На Марьинском направлении отражены многочисленные атаки врага в районе города Марьинка. На Шахтерском направлении наступательных действий не зафиксировано.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты продолжают спекулировать темой контрнаступления, даже оккупационные власти временно захваченных регионов сообщили, что их чиновники распространяют ложную информацию. Достоверно известно, что враг атакует юг из авиации и обстреливает из РСЗО и артиллерии ближе к линии фронта села.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее Телеграф рассказывал, что украинские войска продолжают оборону, которая может включать контратаки. Однако подготовка к контрнаступлению продолжается и есть сообщение об операциях по "формированию" перед контрнаступлением.