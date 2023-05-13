ВСУ продолжают контратаки на Бахмутском направлении: свежие карты боев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эпицентром боев остаются Бахмут и Марьинка
Украинские военные продолжают преуспевать к северо-западу от Бахмута во время локальных контратак. Однако ситуация продолжает оставаться нестабильной — враг бросает силы, чтобы отразить фланги. В общем, украинские военные преуспели к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Отмечается, что некоторые российские деятели считают украинскую активность вокруг Бахмута началом контрнаступления.
Как сообщают в Генштабе, враг наступал как на Харьковщине, так и Донецкой области. В общей сложности произошло 47 боевых столкновений в сутки.
Восток Украины
На Купянском направлении враг пытался улучшить тактическое положение, безуспешно наступая в направлении Масютовки. На Лиманском направлении продолжались обстрелы. Как отмечают аналитики, в российском информационном пространстве царит паранойя относительно возможного контрнаступления Украины на харьковско-луганском фронте.
На Бахмутском направлении войска России продолжают наступать, в Бахмуте продолжаются непрерывные бои. оккупанты могли продвинуться на северо-западе Бахмута между двумя улицами. В то же время, на Бахмутском направлении россияне наступали в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. Аналитики со ссылкой на спикера Восточного управления ВСУ отмечают, что ситуация для российских войск в целом ухудшается, поскольку "Вагнера" вытесняют мотострелковые и десантные элементы, состоящие из плохо подготовленного и мотивированного мобилизованного персонала. По данным DeepState, на Бахмутском отрезке враг потерял еще больше позиций не только к востоку от Ступочек, но и к югу от Ивановского. Сообщается также о продвижении врага в сторону Спорного с востока.
На Авдеевском направлении противник избивал авиацией. На Марьинском направлении отражены многочисленные атаки врага в районе города Марьинка. На Шахтерском направлении наступательных действий не зафиксировано.
Юг Украины
Оккупанты продолжают спекулировать темой контрнаступления, даже оккупационные власти временно захваченных регионов сообщили, что их чиновники распространяют ложную информацию. Достоверно известно, что враг атакует юг из авиации и обстреливает из РСЗО и артиллерии ближе к линии фронта села.
Ранее Телеграф рассказывал, что украинские войска продолжают оборону, которая может включать контратаки. Однако подготовка к контрнаступлению продолжается и есть сообщение об операциях по "формированию" перед контрнаступлением.