Минус сразу 6 "Кинжалов": Залужный рассказал о блестящей ночной работе сил ПВО

Россия атаковала Украину с самолетов МиГ-31К и кораблей в Черном море

В ходе очередной масштабной атаки на Украину в ночь на 16 мая силы ПВО сбили все 18 ракет, запущенных россией. Среди них было 6 "Кинжалов".

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

В частности, россия с шести самолетов МиГ-31К выпустила по Украине 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Еще 9 крылатых ракет "Калибр" были выпущены с кораблей в Черном море. Было еще три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

"Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины", — написал Залужный.

Также в ночь на 16 мая российская армия атаковала Украину ударными дронами типа "Shahed-136/131" и проводила воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня — "Орлан-10", "SuperCum".

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивные фото падения обломков ракеты в Киевском зоопарке. Минувшей ночью обломки находили в пяти районах столицы — Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком.