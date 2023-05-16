Ночная атака на Киев: силы ПВО отработали на уровне, но пострадавшие все равно есть (фото)

Это уже восьмая воздушная атака на Киев и область с начала мая

Эта ночь прошла беспокойно для жителей многих регионов, ведь враг в очередной раз совершил массированную атаку шахедами. Однако некоторым областям повезло еще меньше – к вражеским дронам присоединились еще и ракеты. В частности, это касается и Киева, где около трех ночи раздался ряд громких взрывов.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, а также представители Киевской городской военной администрации, нынешняя попытка прорвать воздушную оборону города была едва ли не самой плотной за последние недели. Однако большинство вражеских снарядов представители наших сил ПВО успешно ликвидировали.

По предварительным данным КМВА, обломки российских ракет нанесли наибольшие повреждения в Соломенском районе Киева. Из-за падения остатков снарядов произошел пожар в нежилом помещении. Также пылали несколько автомобилей. Возгорание оперативно потушили. Виталий Кличко, в свою очередь, добавил, что именно в этом районе города за помощью обратились по меньшей мере трое пострадавших.

Обломки находили по всему Киеву

Остановке автотранспорта досталось

В Шевченковском районе столицы остатки снарядов рухнули на территории зоопарка. Подробности пока не сообщались, однако будем надеяться, что лишних разрушений и ущерба нанесено не было.

Также обломки ракет были обнаружены в Святошинском, Дарницком и Оболонском районах Киева. При дополнительной опасности в виде беспилотников силы ПВО успешно отработали по целям вблизи Борисполя.

Маленьких обломков тоже хватает

Более точные и оперативные данные собираются и уточняются.

Напомним, что в ночь на 8 мая россияне массово атаковали Киев "шахедами", из-за чего в Святошинском районе вспыхнул пожар. Мэр Кличко впоследствии показал, какие разрушения нанес вражеский удар, который пришелся на одну из многоэтажек.