И это сделали только обломки: Кличко показал последствия атаки на Киев (фото)

Всего из-за атаки россиян в Киеве пострадали пятеро наших граждан

Мэр города Киев побывал на одном из мест куда сегодня, 8 мая, во время очередной российской массированной атаки, упали обломки сбитого дрона. Он осмотрел многоэтажку в Святошинском районе и рассказал о последствиях.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КГГА.

Так, по данным Виталия Кличко, в результате падения обломков сбитого дрона на многоэтажку она получила значительные повреждения. В некоторых квартирах полностью отсутствуют стены, что можно увидеть на опубликованных им фотографиях.

В этом же доме ранения получили три человека, а всего из-за атаки россиян пострадали пятеро наших граждан.

"Двоих пострадавших госпитализировали, одного из них прооперировали. Врачи говорят, что угрозы для жизни нет", — говорит градоначальник и добавляет, что городские власти окажут необходимую помощь пострадавшим и оперативно, после выводов специальной комиссии, восстановят поврежденное жилье.

Стоит отметить, что на данном месте происшествия уже побывал и корреспондент "Телеграфа". Наши фото и видео последствий вы можете увидеть, перейдя по ссылке.

Напомним, что в ночь на 8 мая страна-агрессор нанесла массированную атаку беспилотниками и ракетами. В частности, только на Киев было выпущено 35 дронов-камикадзе. Впрочем, наши воины в очередной раз доказали свое мастерство и уничтожили все до единого вражеские летательные аппараты. Однако обломки некоторых дронов после сбития упали на город и нанесли некоторый ущерб городу.

Ранее мы писали о том, что появились подробности российской атаки на Одессу, которую они атаковали ракетами.