Результативность ПВО поражает: в Генштабе отчитались о последствиях ночной атаки россиян

Силы ПВО сбили все "шахеды" над Украиной минувшей ночью

В ночь на 8 мая Украина подверглась массированной атаке "шахедами" по своей территории. К счастью, силы ПВО сработали на отлично.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, ночью наши защитники уничтожили 35 из 35 дронов, которые запустил враг.

Также в течение минувших суток враг продолжил и массированные удары по украинским городам.

"Продолжая тактику террора, за прошедшие сутки российская федерация нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщили в КГГА, в Святошинском районе Киева из-за падения обломков беспилотника пострадали пять человек. Кроме того, там повреждены 7 авто и жилой дом. Еще один автомобиль сгорел полностью.

В Соломенском районе столицы обломки повредили резервуар с дизельным топливом, также на стоянке были повреждены 20 автомобилей. В этом же районе упавшие части "шахеда" повредили газовую трубу, из-за чего возник "газовый факел". Пожар уже ликвидировали.

Ранее "Телеграф" писал, что ночью враг ударил по Одесской области. В то же время "шахеды" были замечены над рядом других областей.