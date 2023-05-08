Атака на Одессу: появились подробности о пострадавших и "объяснения" россиян

Спасатели на протяжении ночи ликвидировали адский пожар на площади 10 000 кв.м.

В ночь на 8 мая российские оккупанты атаковали Одессу ракетами типа Х-22. Было зафиксировано попадание по одному из составов логистической инфраструктуры, расположенного на территории Одесского района, в результате чего начался масштабный пожар. Появилась информация о пострадавших.

На данный момент известно о трех раненых. Еще один человек считается без вести пропавшим. Об этом сообщили в Telegram-канале Одесской районной военной администрации.

Фото - ГСЧС

"Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте — никто не госпитализирован. Один человек считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы", — говорится в сообщении.

Фото - ГСЧС

В то же время представитель оккупационных российских "властей" области владимир рогов заявляет, что захватчики якобы нанесли удары по складам с боеприпасами, в результате чего произошел пожар.

"рогов отметил, что Киев выдает за официальную причину мощных взрывов возгорание на продовольственном предприятии", — пишет пропагандистское агентство ТАСС.

Напомним, что в ночь на 8 мая оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе "Шахед". В результате была задета жилой многоэтажный дом. "Телеграф" опубликовал эксклюзивные фотографии с места происшествия.