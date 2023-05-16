Оккупанты запустили "калибры" по Украине: что известно

Россияне опять прибегли к ночному ракетному террору

В ночь на 16 мая оккупанты вновь обстреляли территорию Украины крылатыми ракетами.

Согласно сообщениям мониторинговых групп, предварительная информация гласит, что обстрел проводился с акватории Азовского моря, откуда были запущены крылатые ракеты "Калибр".

Из-за этого воздушную тревогу объявили практически по всей территории нашей страны.

Также сообщалось о том, что угроза ракетного удара существует для Киевской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областей из-за чего местных жителей призвали отправиться в укрытия.

Информации о прилетах пока не поступало, но в сети появилась информация о работе ПВО в Черкасской области и Киеве.

Официальных сообщений о количестве выпущенных ракет не было, однако мониторинговые группы сообщали, что их может быть не менее четырех.

Как сообщалось ранее, в последнее время противник усилил ракетный террор украинских городов. В частности под удар чаще начали попадать западные области. К примеру, в ночь на 14 мая мощный взрыв прозвучал в Тернополе, позже стало известно, что ударом были разрушены складские помещения, а два человека получили ожоги и осколочные травмы.