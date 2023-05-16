"Никто не говорил, что это невозможно": сколько истребителей F-16 Украина хочет получить от Запада

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет, чтобы тема поставок истребителей была в центре внимания на ближайших саммитах

Киев надеется получить от западных союзников до 50 необходимых нашим воинам для защиты неба истребителей F-16. Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы тема поставок этих боевых самолетов была одной из главных в ходе саммите G7 в Японии и саммита НАТО в Литве.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.

"Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба", — пишет газета, ссылаясь на слова Сака.

Потребность в современных самолетах стала более острой после того как российские захватчики стали широко использовать управляемые планирующие бомбы, поражающие цели на больших расстояниях. По словам Сака, сейчас Украине "нечем остановить" российские самолеты, а потому Зеленский хочет, чтобы на ближайших саммитах в центре внимания была тема поставок нашей стране истребителей F-16.

"Все понимают, что эта тема назрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы боролись за танки, то сегодня все говорят об авиакоалиции — это очень обнадеживающий знак", — отметил Сак.

Он также подчеркнул, что украинский президент таки получил "заверения" от западных лидеров во время своего последнего европейского турне, что вопрос поставок боевых самолетов обсудят в ближайшие дни.

Отмечается, что хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить Украине F-16, у них есть важный голос в международной коалиции, а потому Киев бы хотел, чтобы эти страны "вдохновили" США и Турцию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Воздушных силах ВСУ оценили, за какое время украинские военные смогли бы освоить боевые самолеты F-16. Как оказалось, для обучения наших защитников не потребуются годы.