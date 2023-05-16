"Ніхто не казав, що це неможливо": скільки винищувачів F-16 Україна хоче отримати від Заходу

Український лідер Володимир Зеленський хоче, щоб тема поставок винищувачів була у центрі уваги на найближчих самітах

Київ сподівається отримати від західних союзників до 50 необхідних нашим воїнам для захисту неба винищувачів F-16. Президент Володимир Зеленський хоче, щоб тема поставок цих бойових літаків була однією з головних у ході саміту G7 у Японії та саміту НАТО в Литві.

Про це повідомляє газета Politico із посиланням на радника українського міністра оборони Юрія Сака.

"Україна хоче загалом від 40 до 50 F-16, щоб сформувати три чи чотири ескадрильї для захисту свого неба", — пише газета, посилаючись на слова Сака.

Потреба в сучасних літаках стала гострішою після того, як російські загарбники стали широко використовувати керовані плануючі бомби, що вражають цілі на великих відстанях. За словами Сака, зараз Україні "нічим зупинити" російські літаки, а тому Зеленський хоче, щоб на найближчих самітах у центрі уваги була тема поставок нашій країні винищувачів F-16.

"Усі розуміють, що ця тема назріла для обговорення. Ніхто не говорив, що це неможливо. Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми боролися за танки, то сьогодні всі говорять про авіакоаліцію — це дуже обнадійливий знак", - зазначив Сак.

Він також наголосив, що український президент таки отримав "запевнення" від західних лідерів під час свого останнього європейського турне, що питання постачання бойових літаків обговорять найближчими днями.

Зазначається, що хоча Великобританія, Італія, Франція та Німеччина не можуть запропонувати Україні F-16, вони мають важливий голос у міжнародній коаліції, а тому Київ хотів би, щоб ці країни "надихнули" США та Туреччину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Повітряних силах ЗСУ оцінили, за який час українські військові змогли б освоїти бойові літаки F-16. Як виявилося, для навчання наших захисників не знадобляться роки.