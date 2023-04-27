Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей специально для "Телеграфа":

Венгрия остается одним из главных тормозов введения антироссийских санкций и евроатлантической интеграции Украины, а также периодически делает заявления в духе роспропаганды.

Так, недавно вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что ее страна не станет поддерживать вступление Украины в НАТО, добавив, что для этого Киеву надо получить разрешение Москвы.

Дошло до того, что посол США в Будапеште Девид Прессман во время панельной дискуссии по венгерско-украинским отношениям призвал Венгрию поддержать Украину, а не "цинично призывать к прекращению огня, когда почти 20 процентов не вашей страны оккупировано армией иностранных захватчиков".

Уверен, что венгерский вопрос для Украины решится только после смены власти в Будапеште. Сейчас премьер Орбан – как и любой другой авторитарный лидер, для сохранения своей власти эксплуатирует историческую память (травма подписанного по итогам Первой мировой войны Трианонского договора, согласно которому потерпевшая поражение Венгрия – как одна из стран-правопреемниц Австро-Венгрии – теряла часть территорий), языковой вопрос (украинские венгры) и даже демократические достижения (членство в ЕС и НАТО для шантажа партнеров).

И так будет продолжаться, пока а) орбанистам это будет надо, и б) эти механизмы будут работать.

В сознательность орбанистов верится слабо, поэтому надежда только на снижение эффективности эксплуатируемых ими механизмов. К примеру, шантаж партнеров по НАТО может и не работать – если партнеры найдут пути обхода венгерского вето.

Или "языковой вопрос" исчезнет. Даже сейчас в Украине ощущается дефицит детей в венгерских школах. А после войны это только обострится и потребность в таких школах просто отпадет.

А прививку от эксплуатации исторической памяти орбанистам может дать только поражение россии в войне против Украины. И дальнейшее полноценное членство Украины в ЕС и НАТО.