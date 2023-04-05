путин будет рад: Венгрия категорично высказалась насчет Украины в НАТО

Венгрия по-прежнему выступает против вступления Украины в НАТО

Венгрия выступила против вступления Украины в НАТО, так как это может спровоцировать прямой конфликт между Североатлантическим альянсом и россией. НАТО не должно принимать непосредственного участия в войне в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совещания глав МИД стран военного блока в Брюсселе. Он подчеркнул, что Венгрия считает основополагающим решение НАТО не вступать в конфликт россии и Украины и.намерена делать все возможное, чтобы этого не допустить.

"Все, что выходит за эти рамки и угрожает вызвать конфликт с россией, сделав НАТО участницей войны, для нас неприемлемо. Поэтому мы будем рассматривать каждое предложение на саммите в Вильнюсе с этой точки зрения, чтобы увидеть, соблюдает ли НАТО свое предыдущее решение",— сказал Петер Сийярто.

На сегодняшний день Венгрия не поддерживает санкции против россии и пытается блокировать выделение финансовой и другой помощи Украине. Кроме того, в марте правительство издало указ, которым запрещает поставлять оружие в Украину с территории Венгрии. Также страна заявила, что не будет арестовывать владимира путина согласно ордеру Гаагского суда так как считает, что это приведт к эскалации войны в Украине.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался на счет введения в Украину миротворческих сил ООН. Он заявил, что Европа близка к этой границе, которую ранее еще не пересекала.