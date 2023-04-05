путін буде радий: Угорщина категорично висловилася щодо України в НАТО

Угорщина, як і раніше, виступає проти вступу України до НАТО

Угорщина виступила проти вступу України до НАТО, оскільки це може спровокувати прямий конфлікт між Північноатлантичним альянсом та росією. НАТО не має брати безпосередньої участі у війні в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час наради глав МЗС країн воєнного блоку у Брюсселі. Він підкреслив, що Угорщина вважає основоположним рішення НАТО не вступати в конфлікт росії та України і має намір робити все можливе, щоб цього не допустити.

"Все, що виходить за ці рамки і загрожує викликати конфлікт з росією, зробивши НАТО учасницею війни, для нас неприйнятно. Тому ми розглядатимемо кожну пропозицію на саміті у Вільнюсі з цієї точки зору, щоб побачити, чи дотримується НАТО свого попереднього рішення", — сказав Петер Сіярто.

На сьогоднішній день Угорщина не підтримує санкції проти росії та намагається блокувати виділення фінансової та іншої допомоги Україні. Крім того, у березні уряд видав указ, яким забороняє постачати зброю в Україну з території Угорщини. Також країна заявила, що не заарештовуватиме володимира путіна згідно з ордером Гаазького суду, оскільки вважає, що це призведе до ескалації війни в Україні.

Також "Телеграф" розповідав про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився щодо введення в Україну миротворчих сил ООН. Він заявив, що Європа близька до цього кордону, який раніше ще не перетинав.