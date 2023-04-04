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"путлєр усіх переграв!": вступ Фінляндії до НАТО породив хвилю мемів

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Президент росії спостерігає за тим, як НАТО розширюється Новина оновлена 04 квітня 2023, 20:53
Президент росії спостерігає за тим, як НАТО розширюється. Фото Відкриті джерела

У мережі сміються з того, що НАТО не боїться погроз путіна і продовжує розширювати свої кордони.

Сьогодні, 4 квітня, Фінляндія офіційно вступила до НАТО і стала 31-ю країною Північноатлантичного альянсу. У мережі активно сміються з путіна, який так боявся розширення кордонів НАТО, що розпочав війну з Україною. А біда прийшла, звідки не чекали.

У соціальних мережах користувачі активно діляться мемами та жартами на тему розширення кордонів НАТО та удару тим самим по зовнішній політиці кремля.

росія просила НАТО не розширюватися на схід, але в мережі справедливо зауважили, що Фінляндія — це північ, а отже, можна. Також спостережливі користувачі соцмереж відзначили, що прохід у Фінську затоку тепер контролюється країнами НАТО і ще рік тому такий розвиток подій здавався неможливим.

Приєдналося до жартів і посольство США у Чехії. Вони вирішили потролити росіян відомим тестом на робота. Замість пожежних гідрантів чи автобусів росіянам пропонують знайти фінських снайперів у засніженому лісі. Також жартують по те, що володимир путін знову сам себе пошив у дурні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у світі сміються з владимира путіного після вступу Фінляндії до НАТО. Російський президент домігся саме того, чому старанно прагнув запобігти.

Теги:
#НАТО #Фінляндія #Володимир Путін #Меми