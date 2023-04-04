Дякуємо путіну, Швеція наступна. У світі тролять російського диктатора після вступу Фінляндії у НАТО

Західні лідери смакують стратегічну та політичну невдачу для путіна

Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО, подвоївши довжину кордонів Альянсу з росією з 1215 кілометрів до 2555 км. Західні політики вітають країну з цією подією і не стримують свого тролінгу стосовно російського диктатора володимира путіна, який робив грізні заяви щодо розширення Альянсу і виправдовував цим вторгнення в Україну.

Можемо подякувати путіну, — Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що нападавши на Україну, путін добився саме того, чому прагнув запобігти:

"У мене є спокуса сказати, що це, можливо, єдине, за що ми можемо подякувати путіну. Тому що він знову тут прискорив те, чому, як він стверджує, хоче запобігти агресією рф, змусивши багато країн повірити, що вони повинні зробити більше, щоб дбати про свій захист і бути впевненими, що вони можуть стримувати можливу російську агресію в майбутньому", – сказав Блінкен.

путін хотів зачинити двері НАТО, але спіймав облизня — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що вторгнення росії в Україну підштовхнуло Фінляндію та Швецію подати заявки на вступ.

"путін визначив метою свого вторгнення в Україну мати менше НАТО на своїх кордонах та закрити його двері. Він досяг прямо протилежних результатів: більше військ НАТО, їх більша готовність, більша присутність на суходолі, в морі та у повітрі. Він отримав більше членів НАТО. Сьогодні — Фінляндія, а невдовзі Швеція стане повноправним членом Альянсу", — зазначив Столтенберг.

Він сказав, що тепер Фінляндія отримає залізну гарантію безпеки та анонсував, що НАТО нарощуватиме свою присутність на півночі, вживати заходи для убезпечення Швеції, яка має статус запрошеної країни.

Росія думала, що її агресія нас розділить, — Клеверлі

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що сьогоднішній день увійде в історію.

"росія думала, що її агресія нас розділить. Натомість ми тісніше пов’язані разом, рішуче захищаємо принципи свободи та верховенства права. Наші двері залишаються відкритими", — сказав Клеверлі.

Він додав, що НАТО "з розпростертими обіймами" вітатиме нових союзників і продовжуватиме наполягати на швидкому вступі Швеції.

Нехай Фінляндія стане уроком для путіна, — Бен Воллес

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес привітав країну та потролив путіна:

"Нехай Фінляндія стане уроком для президента путіна. Фінляндія вирішила приєднатися з власної волі. Свобода вибору своїх альянсів як суверенної держави є справою їхніх громадян і лише їхніх громадян", — заявив Воллес.

Байден: наступна — Швеція

Президент США Джо Байден закликав Туреччину та Угорщину невідкладно схвалити вступ Швеції до НАТО.

"Я з нетерпінням чекаю якнайшвидшого вітання Швеції як члена НАТО", — сказав він у заяві.

Реакція росії: це зазіхання на безпеку, москва стежитиме

У кремлі відреагували на новину очікувано негативно. Так, речник путіна дмитро пєсков назвав розширення НАТО "зазіханням на нашу безпеку та національні інтереси росії". Він додав, що москва буде уважно стежити за будь-яким військовим розгортанням НАТО там.

Міністр оборони рф сергій шойгу відреагував погрозами. Він заявив, що приєднання Фінляндії збільшило ризики ширшого конфлікту. У зверненні до керівництва збройних сил рф він також сказав, що білоруські літаки тепер здатні нести російські ядерні ракети, що може викликати напругу

МЗС рф заявило, що росія буде змушена "буде вжити заходів у відповідь" для усунення загроз. Однак не уточнили, про що мова.

"Фінляндія стала однією з малих країн-членів НАТО, які нічого не вирішують, втративши свій особливий голос у міжнародних справах", — сказали в МЗС рф.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як речник російського президента дмитро пєсков прокоментував прагнення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО, вчергове наголосивши, що рф жодної загрози для цих країн не несе.