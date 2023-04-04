Спасибо путину, Швеция следующая. В мире троллят российского диктатора после вступления Финляндии в НАТО

Западные лидеры смакуют стратегическую и политическую неудачу для путина

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО, удвоив протяженность границ Альянса с россией с 1215 километров до 2555 км. Западные политики поздравляют страну с этим событием и не сдерживают своего троллинга по отношению к российскому диктатору владимиру путину, который делал грозные заявления о расширении Альянса и оправдывал этим вторжение в Украину.

Можем поблагодарить путину, — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что напавший на Украину путин добился именно того, что стремился предотвратить:

"У меня есть соблазн сказать, что это, возможно, единственное, за что мы можем поблагодарить путина. Потому что он снова здесь ускорил то, что, как он утверждает, хочет предотвратить агрессией рф. Он заставил многие страны поверить, что они должны сделать больше, чтобы заботиться о своей защите и быть уверенными, что они могут сдерживать возможную российскую агрессию в будущем", – сказал Блинкен.

путин хотел закрыть дверь НАТО, получилось наоборот, — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что вторжение россии в Украину подтолкнуло Финляндию и Швецию подать заявки на вступление.

"путин определил целью своего вторжения в Украину получить меньше НАТО на своих границах и закрыть его двери. Он достиг прямо противоположных результатов: больше войск НАТО, их большая готовность, большее присутствие на суше, в море и в воздухе. Он получил больше членов НАТО". Сегодня — Финляндия, а вскоре Швеция станет полноправным членом Альянса", — отметил Столтенберг.

Он сказал, что теперь Финляндия получит железную гарантию безопасности и анонсировал, что НАТО будет наращивать свое присутствие на севере, принимать меры по обеспечению Швеции, имеющей статус приглашенной страны.

россия думала, что ее агрессия нас разделит, — Клеверли

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что сегодняшний день войдет в историю.

"россия думала, что ее агрессия нас разделит. Зато мы теснее связаны вместе, решительно защищаем принципы свободы и верховенства права. Наши двери остаются открытыми", — сказал Клеверли.

Он добавил, что НАТО "с распростертыми объятиями" будет приветствовать новых союзников и продолжать настаивать на скором вступлении Швеции.

Пусть Финляндия станет уроком для путина, Бен Уоллес.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поздравил страну и потроллил путина:

"Пусть Финляндия станет уроком для президента путина. Финляндия решила присоединиться по своей воле. Свобода выбора своих альянсов как суверенного государства является делом их граждан и только их граждан", — заявил Уоллес.

Байден: следующая — Швеция

Президент США Джо Байден призвал Турцию и Венгрию безотлагательно одобрить вступление и Швеции в НАТО.

"Я с нетерпением жду скорейшего приветствия Швеции как члена НАТО", — сказал он в заявлении.

Реакция россии: это посягательство на безопасность, москва будет следить

В кремле отреагировали на новость ожидаемо негативно. Так, спикер путина дмитрий песков назвал расширение НАТО "посягательством на нашу безопасность и национальные интересы россии". Он добавил, что москва будет внимательно следить за любым военным развертыванием НАТО там.

Министр обороны россии сергей шойгу отреагировал угрозами. Он заявил, что присоединение Финляндии увеличило риски более широкого конфликта. В обращении к руководству вооруженных сил россии он также сказал, что белорусские самолеты теперь способны нести российские ядерные ракеты, что может вызвать напряжение.

МИД рф заявил, что россия будет вынуждена "принять меры в ответ" для устранения угроз. Однако не уточнили, о чем идет речь.

"Финляндия стала одной из малых стран-членов НАТО, ничего не решающих, потеряв свой особый голос по международным делам", — сказали в МИДе рф.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как представитель российского президента дмитрий песков прокомментировал стремление Финляндии и Швеции стать членами НАТО, в очередной раз подчеркнув, что россия никакой угрозы для этих стран не несет.