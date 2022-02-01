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"Воювати з НАТО?": Путін пояснив, чому проти вступу України до Альянсу

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Володимиру Путіну не подобається ідея членства України у Північноатлантичному альянсі Новина оновлена 01 лютого 2022, 22:14
Володимиру Путіну не подобається ідея членства України у Північноатлантичному альянсі

На думку російського президента, Україна може спробувати повернути Крим силою

Російський лідер Володимир Путін, який раніше критикував ідею вступу України до НАТО, назвав ще одну причину, через яку такий сценарій є для Кремля неприйнятним. Йдеться про Кримський півострів.

Інформацію повідомили росЗМІ у вівторок, 1 лютого.

За словами Путіна, деякі "доктрини" України мають записи про обов’язкове повернення Криму до складу держави. При цьому, переконує політик, може йтися і про військовий сценарій.

"Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи так само, як у Польщі та Румунії — хто завадить-то? І починає операції в Криму", — підкреслив Володимир Путін.

Також він не виключив такого повороту подій і стосовно окупованих територій Донбасу.

Водночас Крим Путін вважає російською територією і це питання нібито вже не обговорюється. Однак у разі передбачуваного вступу України до Альянсу для Кремля вимальовується не найкраща картина.

"Нам що, воювати з блоком НАТО? Ну хтось про це хоч щось подумав?" — риторично поцікавився політик.

При цьому всім цікаво, що Володимир Путін називає Україну інструментом стримування РФ для Сполучених Штатів.

"Телеграф" також повідомляв, що російський лідер уперше прокоментував позицію НАТО щодо російських "стратегій безпеки", які Кремль пропонував Заходу до розгляду.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Крим #Володимир Путін
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