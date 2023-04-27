Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, експерт-міжнародник Ігор Соловей спеціально для "Телеграфу":

Угорщина залишається одним із головних гальм запровадження антиросійських санкцій та євроатлантичної інтеграції України, а також періодично робить заяви в дусі роспропаганди.

Так, нещодавно віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що її країна не підтримуватиме вступ України до НАТО, додавши, що для цього Києву треба отримати дозвіл Москви.

Дійшло до того, що посол США у Будапешті Девід Прессман під час панельної дискусії щодо угорсько-українських відносин закликав Угорщину підтримати Україну, а не "цинічно закликати до припинення вогню, коли майже 20 відсотків не вашої країни окуповано армією іноземних загарбників".

Упевнений, що угорське питання для України буде розв'язане лише після зміни влади у Будапешті. Зараз прем’єр Орбан – як і будь-який інший авторитарний лідер, для збереження своєї влади експлуатує історичну пам’ять (травма підписаного за підсумками Першої світової війни Тріанонського договору, згідно з яким Угорщина, що зазнала поразки – як одна з країн-правонаступниць Австро-Угорщини, – втрачала частину територій), мовне питання (українські угорці) та навіть демократичні досягнення (членство в ЄС та НАТО для шантажу партнерів).

І так триватиме, доки а) орбаністам це буде треба, і б) ці механізми працюватимуть.

У свідомість орбаністів віриться слабко, тому надія лише на зниження ефективності експлуатованих ними механізмів. Наприклад, шантаж партнерів по НАТО може і не працювати, якщо партнери знайдуть шляхи обходу угорського вето.

Або "мовне питання" зникне. Навіть зараз в Україні відчувається дефіцит дітей в угорських школах. А після війни це тільки загостриться і потреба у таких школах просто відпаде.

А щеплення від експлуатації історичної пам’яті орбаністам може дати лише поразка росії у війні проти України. І подальше повноцінне членство України в ЄС та НАТО.